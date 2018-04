Zopo Speed 8 je neobvyklý zabiják supersmartphonů. Cenu má mít výbornou

Asi nejslabší stránkou novinky je vzhled. Speed 8 není ošklivý, ale na to, čím je, vypadá možná až trochu moc obyčejně. Smartphone má kovový rám, ale zbytek těla je z plastu, který nijak neohromí. Telefon je docela elegantní, ale na druhou stranu bychom podle vzhledu nehádali, že může jít o jeden z nejvybavenějších kousků na trhu. Ale to vlastně může být pro některé zájemce výhodou.

Speed 8 dostal 5,5palcový displej a jeho Full HD rozlišení je jediným parametrem, kterým se Zopo nesnaží dosáhnout superlativů. Rozlišení je však dostačující, displej na nás působil vcelku dobrým dojmem. Velikost smartphonu odpovídá ostatním konkurentům s danou úhlopříčkou displeje, nijak tedy nevybočuje z řady a totéž platí o držení v ruce. Je to velký telefon, ale na poměry dané kategorie se drží docela dobře.

Na první pohled trochu nenápadné Zopo Speed 8 zaujme výbavou. Ta je doslova kompletní. Najdeme tu podporu LTE (měly by tu být i naše kompletní frekvence), NFC nebo čtečku otisků prstů na zádech. Že je Speed 8 opravdu moderní smartphone, ukazuje třeba i přítomnost USB-C konektoru (je to jedna z mála barcelonských novinek s tímto konektorem). Moderní zaměření potvrzuje i přítomnost Androidu 6.0 v docela čisté podobě.

Zabiják smartphonů S tímto označením přišel jako první výrobce One Plus, dnes s podobnými prohlášeními chodí do světa kdejaký čínský výrobce. V principu se tak označují modely s výbavou, která se blíží topmodelům, ale s výrazně nižší cenou. V Česku je to obvykle okolo 10 tisíc korun, což je zhruba polovina ceny třeba nejlepších samsungů, sony a dalších.

Superlativy ve výbavě tím ovšem nekončí. Zopo vybavilo svou novinku 4 GB RAM paměti a velkou zvláštností je procesor MediaTek Helio X20 s deseti výpočetními jádry. Zopo tvrdí, že Speed 8 je první deca-core smartphone. Je otázkou, zda to v praxi k něčemu bude. První informace hovoří o tom, že procesor by v Benchmarku AnTuTu měl zvládnout skóre asi 85 000 bodů. To je zhruba na úrovni procesoru Exynos 7420 z loňského Galaxy S6 či Meizu Pro 5 nebo mírně pod novým Huaweiem Kirin 950, který se na krátko stal nevýkonnějším čipsetem, než se objevily první smartphony s novým Snapdragonem 920 nebo novým Samsungem Exynos 8990. Zopo Speed 8 tak nebude nejvýkonnější smartphone na trhu, ale výkonu by měl mít víc než dost.

Dále telefonu nechybí třeba podpora dvou SIM karet, vepředu je dvojice reproduktorů a Zopo se chlubí 21megapixelovým fotoaparátem od Sony a osmimegapixelovým čelním modulem. Oba fotoaparáty navíc dostaly duální blesk, to se bude líbit především milovníkům selfie snímků, moc takto vybavených telefonů není. Na druhou stranu Zopo šetřilo na optice a trochu se obáváme, že to bude mít na kvalitu snímků negativní vliv. Čelní foťák je na tom paradoxně lépe, jeho clona je f/2,0, hlavní fotoaparát má f/2,2, zatímco třeba nový Samsung Galaxy S7 se chlubí f/1,7. Na výkon fotoaparátu v praxi jsme tedy velmi zvědaví.

Zatímco foťák je potenciálním nedostatkem, výdrž baterie by mohla být předností. Do těla telefonu se vešel akumulátor s kapacitou 3 600 mAh, což by mělo zaručit solidní výdrž, obzvlášť když telefon nemusí živit displej s extrémním rozlišením.

Ať už to bude jakkoli, Zopo Speed 8 by mohlo být velmi atraktivním smartphonem. Jak nám potvrdili zástupci společnosti, přes distributora by se měl telefon dostat i na český trh. Cena zatím přesně známa není, ale podle toho, jak je nastavena ta americká, by se novinka mohla vejít i pod 10 tisíc korun. Na některých trzích totiž už začaly předobjednávky, a to za cenu 299 dolarů, tedy v přepočtu asi 7 500 korun. To i při připočtení české DPH a nějaké té marži pro prodejce navíc dává naději na stále atraktivní cenovku. Ani dostupnost není zatím jistá, k zákazníkům by se první kousky mohly dostat ve druhé polovině dubna.