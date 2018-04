Zoo brojí proti mobilům, jsou hrozbou pro gorily

Za každý recyklovaný mobilní telefon v rámci kampaní zoologických zahrad po celém světě je odevzdána určitá finanční částka na projekt záchrany goril. Například zoo v britském Bristolu poskytne za každý recyklovaný telefon necelé dvě libry, tedy v přepočtu zhruba šedesát korun.

"Nevadí, že váš starý telefon už vůbec nefunguje. Coltan, který je v něm obsažen, se dá použít k výrobě nového telefonu," řekl BBC zástupce bristolské zoologické zahrady.

Stejným způsobem postupují i australské zoo. Jejich kampaň s názvem "They are calling on you" má za cíl zvětšit zájem lidí o recyklaci telefonů a tedy i nižší poptávce po coltanu, který se používá k jejich výrobě.

Metalická ruda zvaná coltan se používá nejen k výrobě mobilních telefonů, ale i notebooků či herních konzolí. V největší míře se nachází v oblastech, které jsou zároveň domovem mnoha ohrožených druhů zvířat. Jejich těžba v současnosti probíhá i v zákonem chráněných oblastech a představuje tak pro životní prostředí velké riziko.

Zoologických zahrad, které finančně podporují recyklaci dosloužilých mobilních telefonů, neustále přibývá. Nemáme však zatím informaci o tom, že by do projektu byla zapojena některá z českých zoo.