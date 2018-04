Zodiac nebo GBA? Obojí! - Treo610 - a další aktuality

GameBoy Advance nebo Zodiac? Obojí!

Pokud náhodou váháte mezi pořízením herního GameBoy Advance a herním handheldem s PalmOS Zodiac, tak vězte, že již brzy nebudete muset dělat žádné kompromisy. 12. března by měl totiž vyjít emulátor GBA pro Zodiac, a to od firmy Firestorm.

Tungsten E2 přichází?

Nepříjemná indiskrece se podařila serveru PalmGear, který do jedné ze svých nabídek při výběru software již připojil nový model firmy palmOne Tungsten E2.

Šeptanda o novém modelu nižší střední třídy firmy palmOne se objevila v lednu. Tungsten E2 by měl mít údajně HiResPlus displej s rozlišením 320x480 pixelů a Bluetooth. Oficiální představení se čeká za 14 dnů na CeBITu.

Treo 610 na Shopping.com

Na internetovém shopu Shopping.com se objevila stránka s Treo 610. Že by se tento nástupce Treo 600 objevil již na letošním CeBITu?

PDArcade se vrátil

Pařani - pozor: Populární herní server PDArcade uvládl po několika dnech výpadku svoje technické problémy a je znovu dostupný!

Palivové články - další informace

Vzpomínáte si ještě na náš článek o palivových článcích pro PDA? Další informace na toto téma si můžete přečíst na stránkách Medis Technologies. PowerPack by měl vydržet asi 15 hodin (900 minut) mluvení u mobilů a na trhu by se měl objevit někdy c roce 2005 s cenou kolem 15 USD. Pohánět byl mohl mobily, ale i digitální kamery a foťáky, MP3 přehrávače a PDA.

Na podobném projektu pracuje ale i víc firem - například Toshiba, Fujitsu, či Hitachi.

Veo zrušil projekt 1,3MPix foťáku pro pamOne

Firma Veo oficiálně zrušila vývoj 1,3MPix digitálu v SD formátu pro modely palmOne. PalmOne jej představil již v září a později jeho projekt odložil.

Evidence URL hezky česky...

Přeji hezký den.

Nevím jestli se obracím na správnou osobu. Jsem už delší dobu uživatelem Palmu M515. Také se pokouším o programování a tak z toho vyplynulo to co je v příloze. Několik těchto verzí se na internetu již objevilo. Jedná se čistě o vlastní český produkt, který slouží k evidenci URL. Některé oblíbené mám doma a některé v práci a už jsem měl problém s dohledáním některých adres. Když jsem potřeboval některou adresu, tak samozřejmě byla doma. Proto vznikl tento program. Myslím, že je natolik jednoduchý, že nemusím psát návod. Pokud pro uveřejnění na vašem serveru budete chtít zaslat v jiné formě dejte vědět.



Petr Vostrý

Takže děkujeme a aplikaci, jejíž screenshoty vidíte pod tímto příspěvkem, si můžete stáhnout zde. Je pro PalmOS.