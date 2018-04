Zobrazení týdne

V aplikaci Diář ukažte tužkou na tlačítko Week v dolní části displeje.



Ukažte tužkou na šipku doleva nebo doprava v pravém horním rohu aplikace Diář.

Ukažte tužkou na vyplněný obdélníček znázorňující akci.

Ukažte tužkou do volného místa v daném dni. Kurzor se automaticky přemístí do řádku vedle času, který jste vybrali. Pokračujte v zadávání akce.

Plánováním akcí na jednotlivé dny velice brzy stratíte přehled o svém volném času.Diář umožňuje zobrazit všechny Vámi naplánované schůzky v tzv. týdenním přehledu. Na displeji Pilota se zobrazí celý týden a v něm se graficky znázorní nejen všechny akce, ale i volný čas pro naplánování dalších akcí.Standardně se vejde na displej pouze týden v časovém rozsahu od 8.00 do 18.00. Vše záleží na tom, jak máte přednastavenu délku trvání dne. Pokud by se Vám na displeji nezobrazil čas se schůzkami, můžete si jej opět pomocí šipek nahoru a dolů (na dispeji) zobrazit.Jednotlivé akce jsou zobrazeny jako vybarvené obdélníčky přes celou šířku sloupce vyhrazeného pro den. Pokud se stane, že vytvoříte pro daný den dvě akce, jednu od 10.00-14.15 hodin a druhou od 12.00 do 16.30 hodin, dojde kV jednom dni jsou dvěma sloupci zobrazeny schůzky, které se překrývaji. V režimu jednodenního zobrazení je pak konflikt zvýrazněn svislými čárkami vedle inkriminovaných časů.