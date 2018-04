Zobrazení měsíčního přehledu

čárka v pravém horním rohu čtverečku

upozorňuje na akci, kterou jste si naplánovali dopoledne do 11:25 hodin.



čárka uprostřed při pravém okraji čtverečku

upozorňuje na akci, kterou jste si naplánovali v poledne od 11:30 do 12:55 hodin.



čárka v pravém dolním rohu čtverečku

upozorňuje na akci, kterou jste si naplánovali odpoledne od 12:30 hodin.



tečkovaná čára při dolním okraji čtverečku

upozorňuje na akci, která se periodicky opakuje



znaménko "+" pod číslem dne

upozorňuje na akci, která se nevztahuje ke konkrétnímu času. Tuto funkci lze nastavit v Preferencích, v položce Display Options, aplikace Diář.

V aplikaci Diář ukažte tužkou na tlačítko ( ||||| ) v dolní části displeje.



Ukažte tužkou na šipku doleva nebo doprava v pravém horním rohu aplikace Diář.

Ukažte tužkou na čtvereček, odpovídající dnu, z něhož si chcete nechat zobrazit naplánované akce. Diář se přepne do denního zobrazení, kde uvidíte přehled akcí s případnými konflikty.

Ukažte tužkou na čtvereček odpovídající danému dni. Diář Vás automaticky přepne do denního zobrazení. Pokračujte v zadávání akce.

Výraznou novinkou Diáře pro PalmPilota je schopnost zobrazení všech Vámi naplánovaných schůzek v tzv. měsíčním přehledu. Na displeji PalmPilota se zobrazí celý měsíc a v něm se graficky znázorní nejen všechny akce, ale i volný čas pro naplánování dalších akcí.Obecně se dá říci, že se toto zobrazení dá použít pro lepší plánování v rozsahu jednoho měsíce. Chodíte-li např. v pátky nepravidelně na SQUASH, v měsíčním přehledu nejlépe uvidíte, které pátky to jsou.Celý měsíc se zobrazí ve formě čtverečků s čísly dnů. V těchto čtverečcích jste potom stručně pomocí identifikačních znaků informováni o naplánovaných akcích. Číslo aktuálního dne je vybarveno černě.V případě, že naplánujete akci, přesahující svým rozsahem předchozí časové intervaly, pak se zobrazí ty identifikátory, které se "vlezou" do daných intervalů.V pravém horním rohu se můžete přepínat pomocí šipek mezi jednotlivými měsíci. Měsíce nejsou číslovány (mohly by být), ale jejich názvy v angličtině se zobrazují v levém horním rohu.Bohužel překrývání akcí (konflikty) se v měsíčním zobrazení neobjeví.