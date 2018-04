Zničte všechny mimozemšťany, smlsněte si na ovoci nebo si postavte ze slov pyramidu (Hry do kapsy 151)

Novinky a aktualizace

Pocket UFO v1.20b

Po delší době jsme se dočkali další betaverze nejočekávanější tahové strategie pro PocketPC s názvem Pocket UFO.

Ve hře již najdete 9 různorodých typů krajin, 11 typů nepřátel a obrovské množství všemožných destruktivních zbraní od laserových pistolí po vybuchující granáty. Grafické zpracování je shodné s originální verzí.

Hru zdarma stáhnete ZDE . Výrobcem je firma $1#1"> SMK Software .

Frutakia

Poprvé se u řecké firmy CrazySoft setkáváme se hrou pro PocketPC . Jedná se o předělávku Frutakia známou doposud pro platformu PalmOS.

Úkolem hry je vytvořit řadu nejméně tří druhů stejného ovoce. Pokud je ještě zkombinujete s různými předměty, získáváte více bodů.

Hra stojí $12.95.

Amazing Pyramid

Pokud se chcete pocvičit v anglických slovech, vyzkoušejte zábavnou formu v podobě nové hry Amazing Pyramid od firmy Western Software Technologies .

Úkolem hry je kombinovat písmena, aby mohla vzniknout slova do tvaru pyramidy. Hra nabízí databázi až 26000 slov a velké množství herních ploch.

Amazing Pyramid s tojí $6.75 a demoverzi stáhnete ZDE .



JVPoker Video Poker v1.3

Nový balíček hazardních her od firmy Elpada Software obsahuje čtyři karetní hry - Joker Poker Game, Jack's or Better Game, Ten's or Better Game a Deuces Wild Game.

JVPoker Classic nabízí vše, co každý karbaník hledá. Vše je navíc zpracováno ve velmi pěkném grafickém hávu. Hra stojí $17.95.



Dvě letecké střílečky od 3DArts

Firma 3DArts vydává pro majitele MS Smartphone dvojici akčních her Total Air Mayhem 1942 a Bad Day in Space.

První zmiňovaná hra se odehrává za 2. světové války, kde jako hrdinný pilot spojenců bojujete proti japonské letce. V druhé hře se proletíte a zastřílíte si v dalekém vesmíru.

Obě gamesky stojí $15 a k dispozici je pouze jejich videoukázka. Ještě je dobré zmínit, že si je zahrajete i na telefonech Nokia S60.





V přípravě

MASTER KICK

Firma Industry Entertainment připravuje pro všechny fanoušky stolního fotbalu novinku MASTER KICK.

Hra bude obsahovat 6 stolů, má se vyznačovat velmi slibnou grafikou se zvuky a hudbou a v neposlední řadě také výborným multiplayerem přes technologii Bluetooth.

Betaverzi mohou stahovat ti, kteří si hru přeobjednali za poplatek $14.95.