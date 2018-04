Zničte si prsty sportem na mobilu

Prozradím to rovnou, nemáme. Na vizuálním zpracování je jasně vidět, jak moc prospěla vývojářům spousta měsíců vývoje prvního dílu a zkušeností, které mohli za tu dobu získat.

Postavička Playmana byla sice zbavená různých zábavných detailů, jmenovitě například kmitajících nohou při maximální rychlosti, ale zase vypadá daleko více jako člověk. Vše je navíc propracováno do nejmenších podrobností a animováno na nejvyšší možné úrovni.

Na rozdíl od svého předchůdce už například najdeme ve sprintu šest závodníků, v kladivářské soutěži už náčiní vyryje do země doopravdy díru a v trojskoku jsou v písku skutečně stopy. Ostatně na obrázcích sami vidíte, jak dobře SG2 vypadá.

Dokonce i ucho zkušeného hráče potěší zvuková stránky hry. Příjemná hudba se sice opakuje, ale narozdíl od jiných audio smyček se omrzí jen velmi pomalu a když už tato situace nastane, jako u všech her série, se dá zvuk vypnout.

Jednou z mnoha zásadních změn je i nová sestava disciplín. Zmizely překážky a skok daleký. Místo první jmenované není nic, druhou vystřídal trojskok. Herní módy ovšem zůstaly stejné: trénink, jednotlivé disciplíny a turnaj, který se dá s trochou nadsázky přirovnat k něčemu na způsob trojskoku.

Novinkou jsou i celkem čtyři obtížnosti, vyjádřené druhem závodu, najdete zde oblastní, národní, mezinárodní a MrG allstars. Zvláště nejtěžší z čtveřice dá doopravdy zabrat a na vítězství v turnaji je třeba více než jeden světový rekord.

Radikálními změnami prošlo i ovládání. Počet funkčních kláves byl zredukován na tři, tvůrci se zjevně snažili udělat hru jednodušší a vcelku se jim to i podařilo. Tlačítka 1, 2, 3 zmizela úplně a na jejich místo se dostala čtyřka a šestka. Princip zůstal, ale dvě klávesy se zvládají o dost lépe než tři. Potvrzovací funkci má tradiční číslo 5.

Oproti prvnímu dílu se Summer Games 2 hodně vylepšily a přidaly všechno co dříve chybělo. Jako bonus se objevila i česká verze a vůbec poprvé si můžete zazávodit i za naší zemičku.

Je asi zbytečné říkat jak moc se nám hra líbila, z předcházejících řádků by to mělo být dosti jasné a jestli nevěříte, běžte a sežeňte si ji. Má ji takřka každý prodejce. Až budete mít na prstech z hraní takové mozoly jako my, pochopíte.