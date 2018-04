Zničte nukleární bombu či stahujte emulátor Amigy zdarma (Hry do kapsy 140)

Novinky a aktualizace

MyUAE v0.6

Na úvod si představíme nový emulátor legendárního počítače Amiga pro Palm OS 5.0>, MyUAE.

Nová verze je obohacena o další funkce, především se jedná o podporu zvuků (s těmi jsou ale ještě stále problémy a s výkonem dnešních palmů nejspíše ještě chvíli budou). Dále je možné ukládat hry do dvou slotů, otočit si displej na landscape režim (pro praváky i leváky), stisknout zároveň levé a pravé tlačítko na myši atd. K dispozici je rovněž virtuální myš, klávesnice a joystick.

Emulátor stahujte ZDE , je zdarma.

Monkey Around

Není snadné najít zatoulanou opičku, a to kdesi v hluboké džungli, kam lidská noha ještě nevkročila.

Podle zvoleného režimu ji musíte nalézt na čtverečkovaném poli s co nejmenším počtem tahů nebo v co nejkratším čase.

Hru spustíte na Palm OS 5.x. Výrobcem je firma Bright Side Labs a stojí $14.95.

Mastersoft Chess

Kvalitních nových šachů jsme tu skutečně mnoho neměli. O jejich připomenutí se zasloužila firma Mastersoft , která vydala novou šachovou hru Mastersoft Chess.

Kromě základních funkcí, jako jsou hint (rada), vrácení tahu a vlastní rozložení figurek po hrací ploše, vám hra nabídne možnost uložení hry, volbu pozadí, animaci figurek, zvukové efekty a záznamy o hráčských pohybech.

Hru spustíte na všech Pocket PC s SH3, MIPS, ARM a XScale procesory. Stojí $14.95.





DukWrite

Tuto 2D akční "hopsačku" s logickými prvky známe z mobilních telefonů s operačním systémem MS Smartphone. Firma PocketNew vydala tento týden i verzi pro Pocket PC.

V každé úrovni na vás čeká spousta logických hříček, takže s pouhou akcí, jak jste si asi původně mysleli, neuspějete.

Hra stojí $9.95.

Super Reax

Nová logická hra dorazila i na telefony se systémem MS Smartphone 2002/2003. V Super Reax od firmy Gamazura musíte spojit 3 a více diamantů stejné barvy a tím získáváte bod íky na vaše konto.

Ve hře se nachází 8 skinů, z nichž 4 musíte odemknout, až 8 herních režimů, High Scores tabulky a nechybí detailní animovaná grafika s parádními zvuky.

Hra stojí $9.95. Výrobcem je firma Gamazura .

Tři Java novinky pro Nokie

Firma MorphoZys (stránka je ve výstavbě) vydala trojici nových Java her, které spustíte na všech Nokiích s podporou Javy. Ostatní telefony nejsou v seznamu kompatibilních přístrojů.

K výběru je logická gameska Bridge Master , v níž musíte zachránit vesničany před zlými duchy a monstry. Gun Kid je zase čistá akce plná střelby a výbuchů a poslední hra Chicken Chase vás zavede na statek, kde musíte pochytat vyplašená kuřata.

Hry stojí $4.95 za kus. Demoverze nejsou bohužel k dispozici.

Aktuálně

Pocket UFO v1.15b

Ruští výrobci SMK Software uvolnili novou betaverzi velmi dlouho připravované tahové strategie známé pod názvem X-Com.

Přináší 9 nových map a 11 nových typů jednotek. Doporučujeme si hru stáhnout co nejrychleji, je možné, že se tam dlouho neohřeje.

Klasika

Caverns of Kalisto

Vzpomínáte si na závěrečnou scénu ve čtvrté episodě filmu Hvězdné války, kdy Luke Skywalker se svou skupinou X-Wingů letěl zničit Hvězdu smrti? Postarší hra Carvens of Kalisto, jež ukončí dnešní číslo Her do kapsy, vás do podobné scény zavede.

V každé úrovni je vaším cílem najít na dně jeskyně nukleární bombu a zneškodnit ji. Překážkou vám samozřejmě bude samotná jeskyně, konkrétně její stěny, nepřátelské rakety, miny a padající skály.