Zničte nebezpečné teroristy nebo si zahrajte povedený kulečník (Hry do kapsy 157)

Marble Manic

Novou arkádovou hru pro PalmOS 5 a Nokii 7710 přináší firma Mabax Interactive .

Cílem hry je vytvářet co největší seskupení stejnobarevných kuliček. Hra nabízí 4 režimy - arkádový, logický, Chill a hru bez konce. Pokud se vám podaří získat slušný počet bodů, můžete se s nimi pochlubit v online High Scores tabulkách na stránkách firmy.

Hra stojí $6.95. Demoverze je k dispozici pouze pro Symbian a stáhnete ji ZDE . Hru pro PalmOS zakoupíte zase TADY .

Pool House

Máme tu další kulečník, tentokráte pro obě hlavní platformy - PalmOS a PocketPC.

V Pool House z dílny Absolutist si zahrajete hry 8-Ball, 9-Ball, Snooker, ruskou a americkou pyramidu. Nechybí ani takové vychytávky jako vyznačení trajektorie koulí, či možnost provádění různých falší.

Hra je za poplatek 16.95 USD.

Checkers Challenge

Kdo by neznal klasickou stolní hru dámu? Na svých PDA a nově i na MS Smartphonech můžete jednu takovou dámu vyzkoušet, jmenuje se Checkers Challenge a je od firmy Absolutist .

Hra nabízí multiplayer pro dva hráče, silnou inteligenci počítačového protivníka a funkci autosave.

Checkers Challenge stojí $16.95.

NesGame

Na telefony Nokia se systémem Symbian S60 vydala firma Soft-Red nový emulátor starého herního systému NES (Nintendo EntertainmentSystem), takže si na svém mobilu můžete zahrát tuny her, které pro tuto legendární 8-bitovou konzoli vznikly.

Program podporuje kromě standardního .nes formátu i zazipované .nes hry. Samozřejmostí je čtení her z MMC karty. Dalšími atributy emulátoru jsou výběr devíti rychlostí a možnost si navolit tlačítka.

NesGame stojí $11.98.

Army vs. Crime v0.902

S velmi zajímavou tahovou strategií přichází firma Polar Tigers Entertainment , zatím je ještě ve stádiu vývoje, ale již teď si můžete stáhnout demonstrační verzi.

Jste velitelem elitní jednotky, která boj uje proti terorismu. Zachránit svět se vám podaří, pokud splníte všech 60 obtížných misí, jež se odehrávají v mnoha od sebe odlišných komplexech (přes americká města po lesy Sibiře).

Hru si můžete stáhnout pro všechna Pocket PC s ARM, MIPS, SH3 a XScale procesory a pro telefony Symbian S40 a S60 .

Enigma in the Wine Cellar

Enigma in the Wine Cellar je jednoduchou adventurou od autora Chrise Sternena .

Vaším úkolem je prozkoumávat temné tunely a místnosti, hledat v nich užitečné předměty, lézt po žebřících, vyhýbat se pastím...