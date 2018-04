Znáte z TV - levný hudební Benq-Siemens E61

Další variaci na téma přístroje kombinujícího mobilní telefon a hudební MP3 přehrávač představil Benq-Siemens pod názvem E61 letos na veletrhu CeBIT. Jedná se o telefon nižší střední třídy, který plně zastoupí přenosné MP3 přehrávače. Výbava telefonu není příliš bohatá, nechybí v ni však nic co je pro tento typ produktu potřeba. Přestože se jedná o telefon s jasným zaměřením na poslech hudby, výrobce jej překvapivě nezařadil do své nové hudební řady Q-fi, do které patří model EF51 a úplná novinka EF71.

Siemens E61 jste již možná zahlédli na krku bodrého Bavoráka z velmi často se opakující televizní reklamy na nejmenovanou limonádu. Pokud by se vám v oné soutěži telefon vyhrát nepodařilo, můžete si ho pořídit sami. Příliš peněz na něj potřebovat nebudete, tato novinka stojí méně než 5 000 Kč.

Povedený design

Design nového Benq-Siemensu E61 se povedl. Telefon působí moderně a svěže, přesto neohromuje žádnými designérskými výstřelky. Telefon se směrem dolu výrazně zplošťuje. Má to svůj význam - horní část potřeboval mít výrobce výrazně tlustší než spodní část. Na horní hranu telefonu totiž umístil kompletní ovládací prvky hudebního přehrávače. To je také charakteristický prvek tohoto modelu, kvůli kterému si ho s žádným jiným mobilem na trhu nespletete.



Benq-Siemens E61 a další novinky výrobce: EF51, EF81 a S88 (Kliknutím na obrázek získáte kompletní parametry jednotlivých telefonů).

Výrazným prvkem designu jsou vystouplé funkční klávesy na čele telefonu. To jsou spolu s ovládačem MP3 přehrávače na vrchu telefonu jediné ovládací prvky. Na bocích totiž nový Benq-Siemens žádná tlačítka nemá. Trochu nudně působí zadní část přístroje, z které zaujme jen předimenzovaná obruba objektivu fotoaparátu.



Testovaná bílo-stříbrná verze telefonu není tak atraktivní jako černo-oranžová varianta.

Rozměry telefonu nevybočují z běžného standardu: 101 x 44 x 17 milimetrů. Hmotnost telefonu má hodnotu pouhých 88 gramů. K zpracování telefonu nemáme žádné výtky, nic nevrže ani jsme se nesetkali se špatným slícováním jednotlivých dílů. Velkou pochvalu směřujeme ke klávesnici. Tlačítka jsou velká, mají optimální zdvih a výrazně vystupují z profilu telefonu. Na klávesnici se tak lze pohybovat i poslepu.

Ovládání na vrchu

Umístění ovládačů hudebního přehrávače na vrchu telefonu není jenom pokus o zajímavou designérskou kreaci. Umístění tlačítek se nám jevilo na výsost praktické a výrazně usnadňující ovládání hudebního přehrávače. Horní klávesnice je mírně zkosená směrem k displeji a tak lze bez problémů sledovat jak jí, tak displej.



Klávesnice telefonu se může pochlubit výborně vyprofilovanými tlačítky.

Tlačítky lze nejen hudbu spouštět, zastavovat, přeskakovat jednotlivé skladby a přetáčet, tlačítko play také funguje pro aktivaci samotného MP3 přehrávače v klidovém stavu. Tlačítka regulace hlasitosti slouží v pohotovostním režimu i pro nastavení úrovně vyzvánění, telefon je tak možné při příchozím hovoru v nevhodnou chvíli ztišit.



Při výměně karty je nutné mobil vypnout. Paměťovou kartu totiž najdeme až pod baterií.

Samotný hudební přehrávač podporuje formáty MP3, AAC a AAC+. K uložení hudby nestačí vestavěná paměť, která má v případě námi testovaného telefonu velmi skromnou hodnotu 1,9 MB. Paměť lze však rozšířit pomocí paměťových karet formátu miniSD. Podle výrobce by mělo být možné paměť rozšířit až o 1 GB, v našem případě pracovala bez problémů dokonce 2 GB paměťová karta.



K ovládání MP3 přehrávače slouží speciální klávesy na vrchu telefonu.

Pouze USB 1.1

Telefon nemá Bluetooth ani infračervený port. Jediným způsobem jak dostat hudbu do telefonu tak je datový USB kabel - nový Benq Siemens podporuje funkci Mass Storage. Telefon však podporuje pouze USB 1.1. Mnohem rychlejším způsobem jak dostat hudbu na paměťovou kartu se tak jeví čtečka paměťových karet. Při výměně paměťové karty se musí telefon vypnout, jelikož se slot nachází pod baterií. U telefonu této cenové kategorie to dokážeme odpustit, trend ale žádá umístění karty tak, aby nebylo nutné při její výměně telefon vypínat.



Benq-Siemens E61 pochází z vývojových dílen Benqu a tomu odpovídá i menu novinky.

Bohužel jsme neměli možnost vyzkoušet, jak nový Benq-Siemens hraje do sluchátek, jelikož jsme neměli sluchátka s netypickým konektorem k dispozici. Přes vestavěný reproduktor (je pouze jeden a tudíž je poslech monofonní) umístěný na zádech vedle čočky fotoaparátu je přednes dostatečně hlasitý a kvalitní. Kvalitu poslechu lze vylepšit nastavením jednoho z přednastavených módů ekvalizéru. Při poslechu hudby a příchozím hovoru se přehrávání automaticky zastaví. Po ukončení hovoru se přehrávání samočinně spustí, ale jen na začátku přehrávané skladby.

MP3 s textem

MP3 přehrávač hraje i na pozadí při práci z ostatními funkcemi telefonu a nechybí náhodný výběr skladeb, opakování a playlisty. Telefon podporuje zobrazování textu přehrávané písně. Komu by nevyhovoval standardní vzhled přehrávače, může si zvolit grafické zobrazení. Při aktivaci grafického zobrazení telefon oznámí, že má vyšší podíl na odběru energie.

Telefonní seznam nového Benq-Siemensu pojme 500 kontaktů, ke kterým lze přiřadit vyčerpávající množství informací včetně vlastního vyzvánění a fotografie. Přímo v telefonním seznamu lze vyhledávat pouze podle prvního písmene. Nechybí však možnost vyhledání celého jména v samostatném okně. Dále nechybí skupiny volajících, které lze libovolně pojmenovat a editovat.

Další funkce

Z dalších funkcí zmiňme kalendář (pouze s měsíčním náhledem), budík s pěti časy, světový čas, úkolovník, poznámkový blok, kalkulačku, převodník měn, stopky, odpočítávač a wapový prohlížeč 2.0. Hlasový záznamník chybí. Na internet se lze připojit pomocí GPRS třídy 10. Ve výbavě se také nacházejí dvě hry - telefon podporuje Javu. Nový Benq-Siemens lze automaticky zapnout a vypnout v zadaný čas. Ocenit musíme rychlost při pohybu v menu a odezvu telefonu.

Při psaní textových zpráv telefon používá prediktivní slovník T9. Přestože jsme nemohli vyzkoušet zda zkracuje zprávy (testovaný telefon nebyl lokalizován do češtiny), zaujala nás funkce pamatování si již jednou napsaných slov. Při psaní slova se objeví nabídka možných dokončení, ve které nechybí již napsaná slova. Tento způsob trochu připomíná systém iTap, který používá ve svých telefonech Motorola. Editor Multimediálních zpráv MMS nabízí přehlednou editaci s možností přímého pořizování fotografií.

Fotoaparát nevalné kvality

Integrovaný VGA fotoaparát je pouze do počtu, kvalita pořízených fotografií je nízká. Fotografie vypadají špatně i na displeji telefonu a tak je diskutabilní i jejich použití ve zprávách MMS. Nutno však zdůraznit, že jsme měli k dispozici předprodukční vzorek telefonu a ve finálním produktu to může být jiné. Natáčet videa testovaný Benq-Siemens neumí.

Za zmínku stojí kvalitní aktivní displej, který je dobře čitelný na přímém slunečním světle i při pohledu z boku. Svými vlastnostmi se velmi podobá OLED displeji z modelu S88, až jsme měli pochybnosti zda se jedná o displej typu TFT. Displej má rozlišení 128 x 160 obrazových bodů a dokáže zobrazit 65 000 barev. Displeje má trochu hrubší rastr, přesto jsou jeho zobrazovací schopnosti výborné. Na displej v pohotovostním režimu lze uložit text s libovolným zněním.

Benq-Siemens E61 bude v prodeji ve dvou barevných variantách (námi testované bílo-stříbrné a atraktivnější černo-oranžové) přibližně v létě letošního roku. Doporučená cena telefonu s 128 MB paměťovou kartou se pohybuje okolo 4 500 Kč včetně DPH. Cena se nám zdá, s ohledem na vlastnosti telefonu, přiměřená. Na druhou stranu cenová válka tlačí konkurenty ještě níže a tak lze předpokládat rychlý pokles ceny.

Další fotografie: