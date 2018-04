Znáte DA programy?

"Da, da, da, ja znaju. Kuzma Kuzmič Naftalenko, PilowarGroup, Russia

Jsou krátké, většinou zdarma a mnoho z nich je velmi užitečných. Ke svému běhu potřebují spouštěč - DA Launcher. Jejich rodnou půdou je Japonsko, ale většina programů existuje i v anglických verzích.

V našich končinách - v zemi, kde je k dostání zdarma aplikace Svátky M.Ostruszky, je DA launcher hodně rozšířenou aplikací. Pojďme se teď společně porozhlédnout po těch nejzajímavějších DA aplikacích. Není rozhodně účelem toho článku podat vyčerpávající přehled všech DA programů, kterých jsou desítky. Pouze bych chtěl, na základě vlastní zkušenosti, informovat o programech, které byste mohli využít i vy. Začnu tím, že kompletní přehled DA aplikací, včetně podpory programátorům a dalších informací naleznete na adrese http://member.nifty.ne.jp/yamakado/da/.

Takže které programy že to zůstaly v mém Palm III. ?

CalCal

Minikalkulačka, popisovaná v článku o pop kalkulátorech. Lze ji přetahovat na různá místa, minimalizovat její vzhled. Má pouze základní, pro daný účel však vyhovující, funkce.

DAMemoPad

Možnost odskočit si do Memo aplikace a vyhledat si tam v příslušné kategorii patřičnou informaci, a to aniž opustíte hlavní aplikaci, se často hodí. Navíc můžete v programu i editovat.

AnalogClock

Já mám docela rád ciferníkové hodiny. Tyhle mají i vteřinovou ručičku a zobrazují datum.

BatteryDA

Rychlá informace o vašich voltech. Mám sice BatteryMonitor, ale někdy rychle potřebuji jen tenhle číselný údaj.

BiorhytmDA

Nevadí-li vám pár nesmyslných znaků (program není dosud plně anglický) a sledujete-li si biorytmy, je tenhle rychlý a přehledný.

CountDownDA

Tři různá odpočítadla v jediné obrazovce. Můžete sledovat jak vám ubývá počet dní do 1.1.2000, do narozenin manželky, do dovolené, do důchodu, prostě co chcete.

DAice

Jestli si někdy potřebujete hodit kostkou (leckdy tak můžete přivodit to nejkvalitnější manažerské rozhodnutí ve svém životě), tak zde máte hned tři.

DATimer

Timer ve vteřinách s vestavěným alarmem. Mnoho možností použití - například jdete-li k velkému šéfovi, který rád používá větu typu mám na tebe tři minuty....

Digira, popř. Pochira

Jsou to hodiny, které prostě musíte alespoň vidět.

MelodyDA

Nezbytnost pro muzikanty - vyvolá keyboard v rozsahu dvou oktáv, na kterém si můžete stylusem přehrávat své okamžité hudební nápady, popřípadě zmást nadřízeného přehráním signálu jeho mobilu...

NetConnectDA

Zvykl jsem si odpojovat se od sítě přes tento DA program - používám totiž TGPostmana, který nemá funkci Autodisconnect. Lze se přes něj pochopitelně i připojit.

PowerOff

Obsahuje užitečnou položku na reset (někdy je třeba provést soft-reset - například po neobnovení hacků a nemáte po ruce tu správnou sponku, či se vám nechce pořád šroubovat stylus).

RamDA

Vynikající rutina, zobrazující číselně i graficky použitou a volnou RAM i Flash paměť.

SHChangerDA

Potřebujete-li rychle přepnout Show/Hide privátních záznamů bez nutnosti vyvolávat Security.

SvátkyDA

Česká verze svátků (existuje i slovenská verze) - DA z české provenience s možností hledání.