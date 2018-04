Známe tajná jména a připravované modely telefonů Nokia

Značení telefonů Nokia nepatří k záležitostem, ve kterých se dokáže začátečník orientovat mrknutím oka. Někoho možná překvapí i samotná skutečnost, že v záplavě čísel vůbec existuje nějaký systém. Pokud ovšem vyrábíte čtyřicet modelů ročně, snažíte se nabídnout co nejširší škálu výrobků a k tomu na vás marketingoví mágové tlačí, že ve jménech je nutné vytvořit nějaký systém, nemáte zas tak moc na vybranou.

Nokia se rozhodla používat systém, který není založen jen na tom, co telefon umí nebo neumí, ale bere také v úvahu, pro jakou cílovou skupinu zákazníků je určen. Výsledkem bohužel není perfektní orientace v portfoliu, ale naopak velký zmatek. Zákazníci přesně nevědí, jaký telefon shánět, když jim starý doslouží a systematické značení pak má větší význam jen pro to marketingové oddělení. Kdyby přitom váš telefon se jménem „Manager2000“ skončil ve výtahové šachtě a v prodejně byste našli podobný s označením „Manager2004“, dalo by se z toho vytušit, že vaše potřeby dokáže docela dobře uspokojit.

Důležitá je cílová skupina, ne výkon

Základem značení telefonů Nokia je šest segmentů: Basic, Expression, Active, Classic, Fashion a Premium. Trochu stranou stojí kategorie Game, do které patří Nokia N-Gage a N-Gage QD. Celý problém spočívá v tom, že dva stejné telefony, které odlišuje jen jiný tvar krytů, mají různá označení a patří i do jiné skupiny. Jeden příklad za všechny jsou Nokie 6610 a 7210.

Své kódové označení dostává telefon většinou těsně před příchodem na trh. Do té doby se pro něj používá krycí jméno. Pokud vás zajímá, jakou má váš telefon v továrnách Nokie přezdívku, připravili jsme pro vás jejich obsáhlý seznam. Našim agentům se totiž podařilo získat dokument s tajnými jmény téměř všech telefonů Nokia a na seznamu navíc figurují i dosud nepředstavené modely.

AKTUALIZOVÁNO: Na žádost českého zastoupení společnosti Nokia, jsme informace o dosud nepředstavených modelech z článku stáhli.

Basic – něco do začátku

Telefony řady Basic jsou určeny pro mobilní začátečníky. Jedná se o nejjednodušší a nejlevnější přístroje. Poznáte je tak, že první číslicí v jejich značce je jednička nebo dvojka. Mezi nejznámější členy této kategorie patří aktuální Nokia 2600 a 2650.

Typ telefonu Krycí jméno 1100 Penny 2100 Amber 2300 Nickel 2600 Tong Bao 2650 Pinocchio

Expression – vyjádři se

Expression jsou telefony pro mladé, které většinou charakterizují nevšední tvary, výměnné kryty nebo další možnosti personalizace jako papírky pod průhledným krytem. První číslice z jejich názvu je vždy trojka. V této kategorii se setkávají výkonově velmi odlišné modely, což již začíná vytvářet menší zmatek. Vedle nenápadného low-endu 3100 se nachází smartphony 3650 a brzy i 3230. Najdete tu také poměrně neznámý model 3300, který svým tvarem připomíná N-Gage.

Typ telefonu Krycí jméno 3100 Maxine 3108 DuFu 3120 Wellington 3200 Rio 3210 Chameleon 3220 Asterix 3230 Neo 3300 Hitchhiker 3310 Beetle 3330 Spiderman 3350 Ladybird 3410 Dragonfly 3510 Pippi 3510i Popeye 3610 Jade 3650 Cameron 3660 Sylvester

Active – hodně pohybu a drsné zacházení

Jak název napovídá, je tato kategorie určena pro aktivní uživatele, nejčastěji sportovce. Telefon musí vydržet nějaký ten pád a často je vybaven LED svítilnou nebo i kompasem. Jen formálně do této skupiny patří kultovní 5110, ale jinak zde vládnou pogumované Nokia 5210, 5140, 5100 a také esemesková 5510.

Typ telefonu Krycí jméno 5100 Foxy 5110 Santra 5140 Debra 5210 Funky 5510 Maverick

Classic – mobil ke kravatě

Kategorie Classic je určena pro konzervativní část uživatelů, kteří nemají potřebu vystavovat pestrobarevné kryty. Telefony v této skupině se vyznačují nenápadnými barvami a na první místě jejich označení je buď šestka v případě běžných telefonů nebo devítka u komunikátorů. Nestárnoucí Nokia 6310 charakterizuje kategorii Classic asi nejlépe, ale rozhodně se tu neztratí ani 6230, 6020, 6100 nebo smartphony 6600, 6260 a 6630.

Typ telefonu Krycí jméno 6020 Obelix 6100 Maxwell 6108 Libai 6110 Ultra 6150 Dora 6170 Castor 6200 Wolfgang 6210 Scorpion 6220 Jessie 6230 Matrix 6250 - 6260 Lightning 6310 Lois 6310i Triton 6510 Ninja 6600 Calimero 6610 Jacqueline 6610i Speedy 6620 Calvin 6630 Charlie 6650 Kenny 6670 Lara 6800 Hermes 6810 Gigbag 6820 Mercurius 9110 Spock 9210 Linda 9210i Linda 9300 Mini 9500 Erin

Fashion – mobily z módních salónů

Fashion telefony jsou hlavně o parádě, ale to neznamená, že nic neumí. Patří sem megapixelový smartphone 7610, ale také secesní rtěnka 7280. Právě magická sedmička na začátku jasně charakterizuje telefony z této série. Na trh by se měl ovšem brzy dostat také multimediální model 7710, u kterého kategorie Fashion už tolik nesedí.

Typ telefonu Krycí jméno 7110 Pica 7200 Sirius 7210 Vanessa 7250 James 7250i James 7600 Mango 7610 Cataliana 7650 Calypso 7700 MX 7710 Remix

Premium – platím všechno

Premium telefon poznáte nejlépe podle toho, že vám na něj nejspíš nebude stačit jedna výplata. Pokud ano, můžete se zorientovat podle luxusních materiálů a osmičky na začátku. Nejznámější představitel je například Nokia 8910i.

Typ telefonu Krycí jméno 8110 Matrix 8210 Leonardo 8250 Donatella 8310 Demi 8810 Sindy 8850 Allu 8855 Soul 8890 Buster 8910 Lilly 8910i Matisse

Game - pane, pojďte si hrát

Nokia N-Gage je kříženec herní konzole a mobilního telefonu. Někdo myslí, že je geniální, jiní tomuto konceptu nevěří. Své specializované herní mobily už ale představila společnost LG i Samsung, a tak na nich možná něco přeci jen bude.