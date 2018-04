Známe stylovky, které obohatí předvánoční trh

Ve čtvrtém listopadovém týdnu se ceny mobilních telefonů příliš nehýbaly, výjimku tvoří pouze Panasonic se svým elegantním véčkem VS3, které zatím jako jediné na našem trhu nabízí displej zobrazující 16 miliónů barev a low-endová Nokia 3120.

Naopak s novinkami se v tomto týdnu doslova roztrhl pytel. Poté co operátoři počátkem měsíce zařadili do své nabídky multimediální Samsung D600 (v případě T-Mobilu) a jeho klon s EDGE D600e (u Oskara), přichází do volného prodeje druhý jmenovaný, tedy Samsung D600e. Druhou novinkou je také stylový telefon s vysouvací konstrukcí Siemens SL75. Mezi dalšími novými telefony najdeme véčko LG C1150 a vysouvák Nokia 6111.

Slevy tohoto týdne

I když není tento týden na slevy příliš bohatý, tak snížení ceny Panasonicu VS3 o tisíc korun, je určitě příjemným překvapením. Tento telefon, zatím jako jediný na našem trhu nabízí displej s 16 milióny barev, brzo by k němu měl přibýt i nadupanější Panasonic VS7. Druhá sleva tohoto týdne přišla u jednoduchého telefonu pro nenáročné uživatele Nokie 3120.

Hlavní displej nového Panasonicu VS3 zasluhuje zvláštní pozornost. Při velkém rozlišení 240 x 320 obrazových bodů totiž dokáže zobrazit až 16 milionů barev. Po slevě o tisícovku se nyní prodává za 5990 korun. Nokia 3120 nabízí skutečně jen ty základní funkce, které využijete každý den. Její plusem je jednoduchost ovládání, příjemný, byť poněkud robustní vzhled, většina funkcí splňuje standardní nároky. Cena této Nokie klesla o sedm set na 2790 korun.

Novinky týdne

Nové telefony pro tento týden mají mnoho společného. Jde o stylové mobily, které mají buď výsuvnou, nebo véčkovou konstrukci a až na LG C1150, se mohou pochlubit také špičkovou výbavou. Samsung D600e se plně vyrovná a v něčem i předčí dva největší rivaly mezi managerskými telefony, tedy Nokii 6230i a Sony Ericsson K750i a navíc je všechna jeho špičková výbava zabalena do stylové výsuvné konstrukce.

Model Cena Samsung D600e 11 990 Siemens SL75 9 990 Nokia 6111 9 490 LG C1150 2 990 Ceny novinek pro tento týden

Druhou novinkou je luxusní Simenes SL75. Je to telefon vyšší třídy s důrazem na design, ale také s bohatou výbavou. V té najdeme například i MP3/AAC/AAC+ hudební přehrávač, který si ale musí vystačit s vestavěnou pamětí 52 MB. Paměťové karty Siemens SL75 bohužel nepodporuje.

Oba telefony již zařadil oficiální prodejce do své nabídky. Datum fyzické přítomnosti telefonů zatím neznáme. Hned jak budeme vědět, kdy se přesně obě novinky začnou prodávat, budeme vás informovat.

O Nokii 6111, tedy mobilu určeném pro ženy, jsme již informovali. V tuto chvíli by měl být již telefon v prodeji, zatím v černé barvě. Ženám by se tato novinka mohla zalíbit, ale ze zřetele ho nemusí pouštět ani pánská část publika. Nejedná se totiž o extravagantní mobil, spíš o decentní a elegantní model.



Samsung D600e je špičkový telefon bez otevřeného operačního systému. Umí téměř vše, co si běžný zákazník může přát. Pochválit musíme především propracovaný MP3 přehrávač.

Siemens SL75 se povedl. Má slušnou výbavu a elegantní design. Siemens SL75 je atraktivní stylový mobil vyšší třídy..

Nokia 6111 je malý vysouvací mobil s výrazně zaobleným designem, tedy přístroj který v nabídce Nokie zatím chyběl. LG C1150 je mobilní telefon véčkové konstrukce, v jehož výbavě najdeme datové přenosy GPRS, nebo CSTN displej s 65 tisíci barvami. Výbava není nijak oslnivá a odpovídá ceně telefonu.

Nejprodávanější telefony týdne



Nejprodávanějším telefonem minulého týdne je spíše dámské stylové véčko Siemens CL75. Tomu odpovídá vzhled telefonu, o něco méně již menu, které bude pro mnohé zákaznice zbytečně komplikované.

Druhou příčku obsadil Siemens C65. Tento telefon střední třídy nabídne ne moc kvalitní fotoaparát a výbavu pro méně náročné uživatele.

Třetí místo patří telefonu s velmi originálním designem, Nokii 3220. Výbava není špatná, ale zpracování v pastelových barvách vyvolává u mobilního telefonu dojem, že patří do low-end třídy. Bramborovou pozici má jednoduchý telefon klasické konstrukce Nokia 2600. Na jednu stranu nenabízí funkce jako je Java, MMS nebo wap, na druhé straně ale nabízí propracované možnosti pro telefonování a práci se zprávami. Pátým nejprodávanějším telefonem je Sony Ericsson K300i. Tento pěkný telefon nabídne vše, co může průměrný uživatel potřebovat. Nechybí podpora MP3, VGA fotoaparát, e-mail ani data.

Žebříček sestavuje Deltamobil