Známe podobu Android Marketu

Majitelé Apple iPhone si mohou svůj telefon snadno obohatit o zajímavé aplikace prostřednictvím AppStore. Výhodou je především to, že nákup i stažení aplikace do telefonu probíhá bezdrátově s využitím aktivního připojení k Internetu přes EDGE nebo wi-fi.

Tento nápad se zřejmě zalíbil představitelům Google, kteří se podílejí na vývoji mobilního OS Android, a tak se i tato platforma ihned po uvedení prvního telefonu dočká podobného systému k instalování programů s názvem Android Market Application Store.

V něm uživatelé najdou bezplatné i komerční počiny nejrůznějších vývojářů, velmi jednoduché by mělo být nejen instalování a nákup aplikací, ale i jejich umístění do nabídky. Způsob vkládání nových aplikací se má podobat systému nahrávání videí na server YouTube. Po registraci by tak mělo mít zařazení programu do nabídky podobný průběh jako publikace videoklipu na zmíněném YouTube.

Android Market nabídne vývojářům detailní informace o tom, jak si jejich počiny mezi uživateli stojí. Pod tím si můžeme představit počet stažení dané aplikace, případně její hodnocení.

První zařízení s OS Android nabídnou zpočátku jen mírně okleštěnou verzi Android Marketu pouze s bezplatnými aplikacemi. Ostatní funkce budou do systému přidány později.

Budoucí podoba Android Marketu: