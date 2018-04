Známe parametry očekávaného OnePlus Two. Poběží na Snapdragonu 810

Parametry OnePlus Two s referenčním označením A2003 se nejprve objevily ve formě výsledků v syntetickém testu Geekbench. Jen o několik dnů později stejné parametry publikoval čínský server Ludashi.com.

Srdcem „dvojky“ má být Qualcomm Snapdragon 810 s mírně pošramocenou pamětí kvůli přehřívání. Čipset sestává z osmijádrového procesoru (sestavení big.LITTLE - 4 × ARM Cortex-A57 na 2 GHz pro náročné výpočty a úsporné čtyřjádro A53 taktu nejvýše 1,5 GHz) a grafické jednotky Adreno 430. Operační paměť zůstane na hodnotě 3 GB. Stejná pravděpodobně zůstane porce úložiště, tedy 16 nebo 64 GB, přetrvá zřejmě i absence paměťového slotu.

Papírově stejná by mohla zůstat i sestava fotoaparátů, kdy hlavní bude mít 13MPix snímače a přední zachytí nejvýše pětimegapixelové snímky.

Loni v dubnu představený OnePlus One bodoval nejen skvělým poměrem cena - výkon, výhodou byl také operační systém CyanogenMod, který vycházel z Androidu (tehdy 4.4), ale přidával některá vylepšení (šifrování zpráv, podpora různých netradičních gest a další dynamický vývoj).

Předpokládá se, že OnePlus svůj historicky druhý smartphone představí v nejbližších týdnech. Do prodeje by se pak přístroj měl dostat ještě v průběhu třetího čtvrtletí s cenou okolo 400 dolarů (asi 10 tisíc korun). K té pro zdejší zájemce bude nutno připočíst další náklady (poštovné a především DPH).

První OnePlus bylo dlouho dobu k dispozici jen na pozvánky a byl to tedy tak trochu telefon jen pro vyvolené. Pozvánky firma zrušila teprve nedávno (více zde).

Vše zatím nasvědčuje tomu, že při vydání druhého modelu výrobce zvolí stejný obchodní model a OnePlus Two tak opět bude minimálně několik měsíců po vydání obtížně sehnatelný model.

OnePlus One aneb příběh plný překvapení

Společnosti OnePlus se loni na jaře podařilo celý svět tak trochu obehrát. Z údajného nováčka, jak se firma zpočátku prezentovala, se totiž vyklubala sesterská společnost známější firmy Oppo (více zde).



Prvnímu modelu One přidala na atraktivitě kampaň, kdy mohla stovka nejrychlejších získat telefon za symbolické jedno euro. Stačilo se obratem do akce zaregistrovat na oficiálním webu značky a pak vyčkat na instrukce. V případě, že se uživatel ocitl v první stovce nejsvižnějších, mohl nafilmovat zničení svého telefonu a destruktivní video výrobci zaslat (podrobněji zde). Odměnou mu pak byl právě nový OnePlus One.

Mnoho uživatelů si však kampaň vysvětlilo po svém, na nic nečekali a telefon pod vidinou levného získání lepší náhrady bezhlavě zničili.