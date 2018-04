Známe ceny nových Sony Ericssonů i termíny jejich uvedení na trh

Novinky Sony Ericssonu jsme vám představili již ve včerejších samostatných článcích (P1i zde, ostatní modely zde) a jejich parametry rovněž již naleznete v našem katalogu mobilů. Teď známe i předběžné ceny modelů pro český trh a dobu, kdy zhruba přijdou na trh.

Nejkratší dobu bychom měli čekat na vysouvací model S500i. Ten by se měl na trh dostat na přelomu července a srpna, a to za cenu cca 7000 Kč. Na přelomu srpna a září ze začnou prodávat oba nejvybavenější představené telefony – komunikátor P1i a telefon T650i. Cena symbianového modelu by se měla pohybovat okolo částky 16 000 korun, elegantní T650i vás přijde na poměrně vysokých 14 000. Součástí balení ovšem bude exkluzivní designový set příslušenství. Co konkrétně se pod tímto označením skrývá, zatím netušíme.

Nejdéle si počkáme na low-endový model T250i. Ten se začne prodávat o měsíc později než předchozí dva kusy, tedy na přelomu září a října. Do kapsy budete muset sáhnout pro zhruba tři tisíce korun. Všechny termíny i ceny jsou předběžné a do začátku prodeje se mohou změnit.