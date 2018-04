Známe ceny nových Nokií!

Očekávaná sestřička Mobilu roku 2004 Nokie 6230i už se blíží na český trh. Bude stát dvanáct tisíc korun a na pultech by se měla objevit během letošního květnu. Další z nových Nokií, model 6030, by se měla objevit v srpnu s cenou kolem čtyř tisíc. Stejně tak model 6021, který s cenou kolem sedmi tisíc bude pravděpodobně nejlevnějším telefonem s Push To Talk na trhu.

Výrobce také oznámil razantní snížení ceny Nokie N-Gage QD, která by měla klesnout pod pět tisíc. Uvažuje se taky o zlevnění her. Je to zřejmě reakce na příchod konkurenčních konzolí, které také ohlásily cenu těsně pod hranicí pěti tisíc.

Úspěch herního mobilu zřejmě nebyl tak veliký jak se očekávalo, a tak Nokia pravděpodobně začíná svou herní sekci zase trochu dotovat.