Známe ceny chystaných telefonů Nokia

Nokia 5610 z řady XpressMusic je atraktivní vysouvací mobil s elegantním moderním designem. K fotografování je připraven 3,2 megapixelový fotoaparát s bleskem. Samozřejmostí je hudební přehrávač, který se zapíná posuvným jezdcem umístěným pod displejem.

Cena: 7 900 Kč

Nokia 5310 je mobil klasické konstrukce, který navazuje na vysouvací Nokii 5300. Displej s rozlišením QVGA dokáže zobrazit 16 milionů barev a pro pořizování fotografií je připraven fotoaparát s rozlišením dvou megapixelů.

Cena: 11 000 Kč

Nová Nokia N81 s operačním systémem Symbian S60 by měla splnit sen všem posluchačům hudby a hráčům her. Telefon je vybaven speciálními tlačítky pro ovládání hudby a nechybí ani dvě tlačítka umístěná nad displejem, která slouží k hraní her v horizontálním zobrazení.

Cena: 12 500 / 14 500 (8GB verze)

Nokia 6555 je stylové véčko ve stylu populárních žiletek. Fotoaparát nabízí rozlišení 1,3 megapixelu a má šestinásobné digitální přiblížení. Ve výbavě samozřejmě nechybí hudební přehrávač.

Cena: 6 500 Kč

Nokia 1200 má monochromatický displej s rozlišením 96 x 68 obrazových bodů. Výbavu má pouze základní, je tedy vhodná pro mobilní začátečníky.

Cena: 1 500 Kč

Nokia 1650 je jednoduchý model s barevným displejem a netradiční klávesnicí. Výbavu má pouze základní, potěší však přítomnost FM rádia.

Cena: 2 400 Kč