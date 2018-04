Známe adepty na prestižní ceny za nejlepší služby a produkty ze světa mobilů

Již za několik málo dní (13. listopadu) bude z rukou zástupců GSM Asociace (GSMA) na slavnostním galavečeru předáno pět prestižních ocenění s názvem „Asia Mobile Awards 2007 - Mobilní cena Asie 2007“.

Jak vyplývá z názvu, všechny nominované služby, mobily, technologie, hry a reklamy patří k těm, které se objevily alespoň na jednom z trhů některého z asijských států. Zatímco zúčastnění výrobci a společnosti tak mohou být z celého světa, na nominační listině se v konečném důsledku může objevit služba, kterou například evropští uživatelé vůbec neznají.

Současně s předáváním zmíněných cen se také na listopadovém kongresu bude prezentovat osm finalistů programu „Asia Mobile Innovation“. Jde o projekt, v rámci kterého je drobným či středním výrobcům poskytována pomoc a podpora při vývoji a následné distribuci jejich produktů.

Ačkoliv by se leckomu mohlo zdát, že asijské ceny se nás vůbec netýkají, je nutné podotknout, že mezi nominovanými je například několik britských firem. Šanci má tak úplně každý v oboru alespoň trochu zdatný vývojář. Jak je také navíc jistě většině čtenářů známo, asijský trh mobilních technologií patří ke světové špičce, a tak není od věci si tamní vynálezy pouze inspirativně prohlédnout. Udělování cen proběhne na základě posuzování nominovaných produktů celkem ve čtyřech kategoriích.

Co nás nejvíce zaujalo?

Ceny za nejlepší produkty mobilního zábavního průmyslu jsou těmi nejdůležitějšími. Možná právě z tohoto důvodu bylo oproti ostatním kategoriím nominováno místo pěti hned deset služeb. Zatímco polovina z toho jsou mobilní hry, které se odborné porotě GSM Asociace zdály nejvíce inovativní, druhou půlku obsazují nejlepší hudební služby.

A právě v této kategorii nalezla naše redakce i svého favorita. Jednoznačně jde o službu indické společnosti Bharti Airtel s názvem Song Catcher. Zcela originální technologie rozpoznávání zvuku pomáhá uživatelům zejména v situacích, kdy například v rádiu uslyší svou oblíbenou skladbu, ale nevědí její název.

Se zmíněnou službou stačí mikrofon mobilního telefonu přiložit zhruba jeden metr od reproduktorů a zahájit vyhledávání. Během třiceti sekund je prostřednictvím datových přenosů prohledána databáze přibližně 25 000 songů rozmanitých žánrů. Jestliže centrální systém bude danou hudební skladbu znát, poví vám následně její jméno, popřípadě vám danou písničku nabídne za určitý poplatek ke stažení v podobě vyzváněcího tónu.

Pokud by podobná služba byla k dispozici i v tuzemsku, troufneme si odhadovat, že by sklidila obrovský úspěch. Malou vlaštovku však nalezneme ve vybraných telefonech Sony Ericsson. Zde nabízená funkce TrackID totiž funguje na stejném principu, avšak s tím rozdílem, že skladbu, kterou chcete znát, musíte z rádia nejdříve nahrát do přístroje. Navíc výsledkem je pouze název dané skladby, odkazy na případné stažení melodie chybí.

Co se týče ostatních nominovaných, nic revolučního jsme nenalezli. Vedle některých opravdu povedených her, které určitě stojí za pozornost, se povětšinou jedná o služby, které jsou pro Evropany již naprostým standardem nebo si zkrátka ničím nepřipoutaly naší pozornost. Je však zajímavé sledovat, jak i pouhá komunitní služba v Indii může za pouhý měsíc získat miliony nových uživatelů. Jedná se zkrátka o zemi, ve které se mobilní byznys teprve rozjíždí a kde má jakákoliv novinka obrovský úspěch.