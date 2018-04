Oficiálně: už žádná Nokia Lumia, teď to bude Microsoft Lumia

Přejmenování mobilní divize Nokie se očekávalo v podstatě od chvíle, kdy Microsoft oznámil koupi tohoto výrobce mobilních telefonů. Jen se dlouho nevědělo, jak bude celá záležitost vypadat. Teď Microsoft potvrdil nejpravděpodobnější scénář, opět ovšem zůstávají otazníky.

Microsoft totiž redaktorům serveru The Verge potvrdil, že značku Nokia v komunikaci nahradí označení Microsoft Lumia. Jako první se má přejmenovat francouzská pobočka firmy a další pobočky budou následovat. Microsoft Lumia bude tedy to, co je nyní mobilní divizí Nokie v rukou Microsoftu. Jak přesně budou označovány samotné telefony, však zatím firma neprozradila. Dosud totiž nesou i nejnovější modely (třeba v Berlíně představené Lumie 830 a 730) jen značku Nokia a není na nich žádný odkaz na Microsoft či Windows.

Ve hře je tedy stále několik možností. Smartphony můžou nést logo Microsoftu, ale také třeba jen označení Lumia s tím, že loga Windows nebo Microsoft by byla doplňková. Varianta, že by se nad displejem usadilo označení Microsoft Lumia místo dnešního krátkého Nokia, se nám jeví hodně nepravděpodobná. Očekáváme, že na místech, kde je dnes na čelní straně logo Nokie, bude označení Lumia, na zadní straně pak potkáme logo Microsoftu nebo Windows. Na výsledek si ovšem budeme nejspíš muset počkat do představení prvních novinek s novou značkou.

Ani ohledně konkrétního jména mobilních Windows není zatím vůbec nic jasné. S představením nových Windows 10 dal ovšem Microsoft jasně najevo, že se mobilní a stolní systém budou výrazně sbližovat, v podstatě jedna Windows by měla běžet na široké škále zařízení od nositelné elektroniky až po počítače a servery. Znamená to, že by nejspíš i pojmenování Windows Phone mohlo brzy skončit a systém bude do budoucna označován jen jako Windows.

Microsoft tak pokračuje v přerodu nejen mobilní divize Nokie, ale i sebe samého. Firma chce získat zpět ztracené pozice i prestiž. V případě mobilní divize už přistoupila k postupnému útlumu a ukončení výroby telefonů s platformami Nokia X, Asha a S40. Značka Nokia tak na mobilních telefonech nejspíš přežije jen u nejlevnějších přístrojů s S30, které jsou určeny pro cenově nejcitlivější trhy. Modely s S30 jsou přístroje s cenou v rozmezí asi 15 až 30 dolarů (do 700 korun).

Naopak také padlo rozhodnutí rozšířit nabídku chytrých telefonů Lumia výrazně směrem dolů. Prvním krokem tímto směrem je Lumia 530, která je na trh uváděna za nižší cenu, než na které kdysi startovala Lumia 520 (i když ta se teď vyprodává za podobné částky). Lumia 530 je smartphone za zhruba 100 dolarů (u nás stojí 2 590 korun), přijít však mají ještě levnější modely. Jejich cena by mohla být v rozmezí 60 – 80 dolarů (zhruba 1 200 až 1 700 korun), čímž by vyplnily mezeru vzniklou po ukončení výroby modelů s S40 a Asha.