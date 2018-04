Smartphony pod značkou Nokia končí

Na blogu Conversations, který teď patří bývalé mobilní divizi Nokie v rukou Microsoftu, ujistil Stephen Elop veřejnost, že i pod novým majitelem bude pokračovat podpora všech stávajících mobilních zařízení, tedy obyčejných telefonů, přístrojů řady Asha i nových androidích modelů z rodiny Nokia X. Tuto řadu tedy Microsoft rušit momentálně nebude, ostatně prý mu již přinesla desetitisíce nových uživatelů služeb jako Skype, Outlook.com a dalších. Budoucnost řady X však tímto prohlášením úplně zajištěna není. Zatím je otázkou, co se stane, až aktuální novinky zastarají.

V pondělí 28. dubna pak Elop poprvé za šéfování mobilnímu výrobci odpovídal čtenářům blogu v on-line chatu. Zatímco většina odpovědí se nesla v obecném duchu, hned ta první potvrdila to, o čem se šuškalo už od úvodního oznámení transakce, ale co představitelé Microsoftu dosud nepotvrdili. Elop totiž řekl že u smartphonů nebude značka Nokia používána příliš dlouho.

Na otázku týkající se přejmenování společnosti z Nokia Devices and Services na Microsoft Mobile doslova odpověděl: "Microsoft Mobile Oy je pouze právní entita, která vznikla za účelem realizace celé transakce. Není to značka, se kterou by se setkávali zákazníci. Značka Nokia je Microsoftu k dispozici pro použití na mobilních telefonech po určitou dobu, avšak Nokia jakožto značka nebude pro chytré telefony využívána příliš dlouho," naznačil Elop to, co už jsme předpovídali krátce po zveřejnění záměru transakce (více v článku Otázky a odpovědi. Co bude s Nokií, Elopem a Windows Phone?)

Podle Elopa je momentálně Microsoft ve fázi rozhodování o budoucí značce jeho chytrých telefonů. Konkrétnější šéf mobilní divize nebyl. Jen ujistil, že jména nebudou příliš dlouhá a komplikovaná. Nabízí se tedy možnost, že z názvů lumií zmizí jméno Nokia a telefony ponesou jen označení Lumia. I logo Microsoftu by mohlo zůstat v současné podružné roli home tlačítka a v oficiálním názvu přístrojů by se objevit nemuselo. To ovšem spekulujeme. Pokud máme odhadovat, kdy značka Nokia z lumií zmizí, tipujeme, že to bude brzy, nejspíš s další hlavní vlnou novinek, která by mohla přijít letos na podzim.

V odpovědích také Elop ujistil, že inovace na poli chytrých telefonů teď budou moci postupovat ještě rychleji, než když byla mobilní divize na Microsoftu nezávislá. Nokia také přinese do Microsoftu trochu barevnější a veselejší kulturu, což dokazuje už první reklamní spot, který firma ve vlastnictví Microsoftu zveřejnila.