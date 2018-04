Legendární Commodore se vrací! Místo počítače s mobilem plným nostalgie

Značka Commodore se k životu vrací už poněkolikáté ve své historii. Od bankrotu v roce 1994 mnohokrát změnila majitele, z nichž většina také zkrachovala. Teď ji oživuje dvojice italských podnikatelů Massimo Canigiani a Carlo Scattolini. Ti tvrdí, že mají právo používat značku ve 38 zemích světa a založili za tím účelem společnost Commodore Business Machines Limited se sídlem ve Velké Británii.

Jejich první produkt, chytrý telefon Commodore PET (pojmenovaný po jednom z původních počítačů značky), by se měl začít prodávat už v následujících týdnech a to prozatím v Itálii, Francii, Německu a Polsku. Možná by tak nemělo být složité kousek sehnat i u nás, výrobce navíc tvrdí, že seznam zemí, kde bude smartphone k dispozici, se bude rychle rozrůstat. V prodeji budou dvě verze s trochu odlišnou výbavou, základní by měla vyjít v přepočtu na zhruba 7 500 korun, ta lepší pak asi na 9 000.

Výbava rozhodně nebude špatná. Displej má úhlopříčku 5,5 palce a Full HD rozlišení, o pohon zařízení se stará 64bitové osmijádro MediaTek a grafika ARM Mali T760. Smartphone dostane třináctimegapixelový fotoaparát od Sony se světelností 2.0, čelní foťák bude osmimegapixelový. Samozřejmostí je podpora dvou SIM a rychlých datových přenosů LTE, baterie dostane kapacitu solidních 3 000 mAh. Operačním systémem je Android 5.0 Lollipop. Obyčejnější verze má 2 GB RAM a 16 GB paměti, ta lepší pak 3 GB RAM a 32 GB místa. Nechybí ani slot na microSD karty.

Redaktor serveru Wired, který už mohl telefon vyzkoušet, říká, že jde o překvapivě kvalitně postavené zařízení s hliníkovým rámem a polykarbonátovým krytem. Smartphone dostane řadu chytrých funkcí, například ovládání gesty.

Jednou ze zajímavostí, která se pojí s nostalgickou značkou, je softwarová výbava nového commodoru. Kromě upraveného Androidu totiž dostane telefon i dva emulátory her a výrobce k tomu rovnou přihodí celou řadu titulů. Na jejich seznamu se zatím stále ještě pracuje, software by měl být přiložen na 32 GB paměťové kartě dodávané s telefonem. Jeden z emulátorů bude upravený VICE C64, který tedy spustí hry z klasického Commodore C64, druhý pak zvládne spouštět hry pro Commodore Amiga, půjde o přepracovaný Uae4All2-SDL Amiga emulator.