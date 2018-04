Jak ukrást data z androidího smartphonu? Stačí ho zmrazit v mrazničce

Nechat androidí smartphone na hodinku zmrazit na teplotu -10 °C, rychle jej vyndat, vyjmout a zase zpět vložit baterii, to jsou první kroky k prolomení zakódované paměti. Tato příprava učiní telefon zranitelným tak, že namísto továrního softwaru lze přístroj nastartovat se speciálním upraveným firmwarem, který v Erlangenu vyvinuli.

Tento firmware, nazývaný Frost (Forensics recovery of scrambled smartphones), umožní z paměti telefonu zkopírovat zakódovaná data z jinak zabezpečené paměti třeba do počítače. Tady je pak možné je rozšifrovat. K tomu pomůže ještě další důsledek zmrazení telefonu: zmrzlé čipy totiž fungují pomaleji, a hackerům se tak daří zachytit šifrovací klíče, kterými jsou uložená data chráněna.

Podobná metoda prolamování zabezpečení dat je známá již z klasických PC, u smartphonů byla vyzkoušena poprvé. Testovaným kouskem byl Samsung Galaxy Nexus, metoda by však měla fungovat i na ostatních androidích telefonech. O funkčnosti metody na dalších platformách se na univerzitě zatím nepřesvědčili.

Výzkumníci z Erlangenu tvrdí, že hack mohou použít například policejní složky k získání důkazů ze zadržených přístrojů. Dostat se takto dá k telefonnímu seznamu, SMS, historii brouzdání nebo fotografiím. Na univerzitě už sami pracují na metodách, které by smartphony proti takovým útokům ochránily. Především by se šifrovací klíče měly přesunout ze zranitelných paměťových čipů do paměti spojené přímo s procesorem.