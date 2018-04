Zmizí někdy hrozba podvodného volání?

K Českému Telecomu poslední doby neodmyslitelně patří nekonečný seriál zpráv o jeho privatizaci, úspěších ADSL programu Internet Expres, ale i o boji proti podvodným dialerům. Tento problém se týká všech operátorů na světě, ale obecným trendem je přesouvání ohnisek dialerové nákazy ze západu na východ.

Podvodná volání se na českém telekomunikačním trhu rozmohlo v posledních dvou letech. Zpočátku se k problému stavěli operátoři laxně a přehazovali odpovědnost z jednoho na druhého. Během posledních šesti měsíců se ale situace změnila.

Objevila se vůle spolupracovat na řešení problému, který škodí všem. Jak zákazníkům, tak operátorům. Stav před prázdninami byl mírně řečeno chaotický. Každý operátor měl smlouvu se svými poskytovateli obsahu na linkách se zvláštní tarifikací. Každý měl jiná pravidla prouzavírání smluv.

Linky s nejvyšším provozem v ČR za rok 2004 976702222 ČRa,a.s.

976709933 GTS CZECH a.s.

976700053 Aliatel a.s.

976700051 Aliatel a.s.

976702224 ČRa,a.s.

976703344 GTS CZECH a.s.

976700100 Aliatel a.s.

976702231 ČRa,a.s.

976701137 ČTc, a.s. Číslo se skládá z prefixu 976, další dvojčíslí (70) určuje cenu volání a zbytek jsou identifikační čísla operátora.



V případě reklamací se pak alternativní operátoři odvolávali na Telecom a dominantní operátor na alternativce.

Po několika mediálních přestřelkách a vzájemném obviňování se nakonec odhodlal Český Telecom k otevřené výzvě všem operátorům. V té volá po společném řešením problému a doslova říká, že "přestože jako operátoři zajišťující telekomunikační provoz neneseme za problém „dialerů“ přímou odpovědnost, musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom ochránili naše zákazníky před neetickými a nelegálními praktikami některých poskytovatelů obsahu a dalších osob."

Přitom provoz na linkách se zvýšenou tarifikací během letošního roku dynamicky rostl. V grafu vidíte vývoj počtu provolaných minut na těchto linkách. Barvy jsou pouze rozlišující a neoznačují konkrétní operátory.





Jak to řeší v zahraničí?

V západní Evropě řeší problém s dialery každý po svém. V Německu vytvořili dokonce speciální zákon, který zneužívání čísel 0190 a 0900 vykládá jako trestný čin. Zřízena byla také veřejná internetová databáze linek se zvýšenou tarifikací a jejich poskytovatelů. Ti mají povinnost upozornit volajícího minimálně tři vteřiny před připojením na cenu, kterou by zaplatil, za použití volané linky. Celkem

Co na to regulátor ČTÚ? Regulátor zatím vede několik správních řízení s operátory, ale dosud jednoznačně nepodpořil aktivity, které by mohly vést vedly k nějakému většímu posunu v řešení problému se zneužíváním linek 976 xxx.

praktické se také zdá maximální délka volání, kterou stanovili na jednu hodinu.

Ve Velké Britániii bdí nad čísly se zvláštní tarifikací nezávislý výbor už od roku 1986. Ten také stanovil podmínky pro poskytovatele. Provozovatel musí zveřejnit informace o ceně ještě před spojením, a bez nutnosti rolování obrazovky. Spojení se Britům automaticky přerušuje při dosažení limitu dvaceti liber a o tom, kolik zákazník prosurfoval musí být informován přímo na obrazovce.

Čeští operátoři zatím jen jednají

Na začátku září se sešli zástupci operátorů na jednání Asociace provozovatelů veřejných telefonních sítí (APVTS) a dohodli se, že budou problém řešit společně na bázi této asociace. Zástupci všech telekomunikačních operátorů ustanovili komisi, která hledá řešení vyhovující všem operátorům na tuzemském trhu. "Výsledkem by mohl být určitý kodex, který budou všichni dodržovat. Konkrétní technické řešení však určí komise," řekl předseda APVTS Svatoslav Novák.

Nejčastější cíle dialerů (druhá polovina roku 2004) Papua–Nová Guinea - 00675…

Niue 00683…

Tokelau 00690…

Cookovy ostrovy 00682…

Vanuatu 00678…Rakousko 0043…

Finsko 00358…

Na její platformě vznikla mimochodem i pravidla pro přenositelnosti čísla v pevných sítích.

Cíle jednání na APVTS jsou jasné. Zprůhlednit poskytování služeb se zvláštním tarifem, zabránit podvodným poskytovatelům obsahu v podnikání a hlavně vytvořit závazné podmínky, které by respektovali všichni operátoři a upravili podle toho své propojovací smlouvy.

Situaci trochu zkomplikovalo vystoupení několika alternativních operátorů z APVTS. Podle zástupců Telecomu však dohoda zní, že členové nově vzniklé ASK budou respektovat dohodu z APVTS.

Prosadí Telecom své návrhy?

Návrhy našeho dominantního operátora na řešení problému s dialery víceméně kombinují německý a britský model. Telecom navrhuje omezení ceny jednoho spojení na dva tisíce korun a viditelné zobrazení ceny za minutu připojení. Dále by se měly před každým připojením na linku se zvýšenou tarifikací zobrazit podmínky provozu na vytáčené lince, pod nimiž by mělo být umístěno dialogové tlačítko „Souhlasím s podmínkami využití služby“.

Poněkud nezvyklý je návrh, podle něhož by měl uživatel před připojením vyplnit do formuláře částku za minutu volání. Jestliže tak neučiní, připojení by se neuskutečnilo. Prakticky naopak zní ukončení spojení s dialerem při přechodu do veřejného internetu.

Debata o pravidlech probíhá neustále a možná, že se už brzy dočkáme nějakých konkrétních výsledků, které by mohly nějak změnit současný stav. Stav, v němž se modemisté bojí připojovat na internet.

Zatím se operátoři shodli na vzájemném informováním o podezřelém provozu na linkách 976 xxx. Dalším styčným bodem diskutujících je velikost písma, kterým musí být na stránkách uvedena cena připojení. Ta by se měla vyšplhat na hodnotu 16 bodů.

Spory naopak ještě panují v ceně za minutu, kterou by musel uživatel vpisovat do zvláštního okna a limit maximální ceny pro ukončení. Ve hře je ještě varianta jedné hodiny.

Zbavíme se jich?

Jestliže se podaří vymýtit problém podvodného volání z České republiky, neznamená to, že dialery přestanou fungovat. Nepřestanou. Podle vyjádření mluvčího Telecomu Vladana Crhy se drtivá většina dialerů, připojuje prostřednictvím tuzemských content providerů. Existuje však možnost, že content provider sídlí jinde než na území ČR a má tedy smlouvu s operátorem v cizí zemi. Na takové dialery jsou zatím všechna preventivní opatření krátká. Jedinou možností jak se proti nim bránit je rozvážný přístup a zabezpečovací software...

Myslíte si, že se problém s podvodnými dialery někdy vyřeší?