Změřte výkon vašeho palmu, nebo si pomocí PDA evidujte výdaje

Naše downloadové odkazy směrují většinou mimo náš server. Nemůžeme ovlivnit to, že tvůrce aplikace změní odkaz, aplikaci stáhne, či jeho server má výpadky. Nemůžeme samozřejmě zajišťovat rozesílání takto problémových aplikací e-mailem. Z tohoto důvodu jsme ovšem rádi, když nás na problémy s downloady upozorníte - většina z nich je totiž způsobena novou verzí a změnou URL. Děkujeme za pochopení.

POCKET PC

Switch

Program Switch umožní přepínat mezi jednotlivými úlohami, zavírat vybranou aplikaci či všechny otevřené programy a podporuje také landscape mód.

Kabutoday

Kabutoday zobrazí v Today informace o ceně vybraných akcií, kurzy měn a burzovní index. Data se automaticky aktualizují po připojení k internetu.

Task Manager

S programem Task Manager budete detailně vědět, co běží ve vašem PocketPC za aplikace či procesy. Task Manager umožňuje také monitorování vytížení CPU, podporuje funkci ping, IPconfig nebo Netstat a může fungovat i jako editor registrů. Nová verze opravuje několik programů a přináší pár vylepšení.

PowerCheck

Malá, ale užitečná aplikace přidá do Today obrazovky další prvek, který zobrazí stav baterie, velikost volného prostoru na výměnné kartě i v paměti zařízení. Kromě toho je možné pomocí aplikace vypnout LCD či celé PocketPC, případně jej restartovat. Kapacitu baterie můžete nechat zaznamenávat do souboru My Documentslog.txt.

PALM OS

HappyDays

HappyDays je program, který vám připomene narozeniny a výročí. Aplikace podporuje také lunární kalendář a je k dispozici v mnoha jazykových verzích včetně češtiny.

Speedy

Jestli si chcete ověřit, jak rychlý je váš PalmOS handheld v porovnání s ostatními typy, můžete využít služeb aplikace Speedy, která změří rychlost vašeho PDA velmi rychle a výsledky zobrazí v přehledných pruhových grafech. Nechybí možnost měření hodnot nejnovějších modelů jako Treo 700p či 680, ale i starých zařízení.

PowerBtn

Jednoduchá utilitka, která umožní přemapování čtyř hardwarových tlačítek palmu. Nová verze přináší podporu pro hard reset PalmOS 5 zařízení.

P-Expense

Aplikace P-Expense poslouží k evidenci výdajů během služební cesty nebo dovolené. Vybírat můžete z kategorií, způsobu placení a ke každému výdaji přidat poznámku. Nechybí zabezpečení heslem nebo velká numerická klávesnice pro vkládání dat.

