Změřili jsme pražské metro – je téměř celé pokryté

Prostory pražského metra – s výjimkou tunelů – jsou pokryty velmi dobře signálem sítí GSM. Telefonovat se dá z většiny nástupišť, spojovacích prostor, eskálátorů a z části tunelů. V metru zachytíte signál všech operátorů sítí GSM.

Vybrané stanice pražského metra byly pokryty už od března roku 1999. Tehdy oznámili EuroTel a RadioMobil, že signál jejich sítí GSM lze zachytit na stanicích Můstek, Muzeum a I. P. Pavlova a v tunelu mezi stanicemi Muzeum a I. P. Pavlova. Od té doby se pouze spekulovalo o zpřístupnění signálu GSM na nástupištích dalších stanic a především v tunelech pražského metra. Až 19. prosince všichni tři operátoři sítí GSM (EuroTel, Paegas, Oskar) oznámili, že společně pokryli dalších 29 stanic.

Ostatní stanice jsou většinou dostatečně pokryty signálem z venkovních základnových stanic (BTS, vysílač sítě GSM). Typické je to u nadzemních stanic (Vyšehrad, Lužiny, ad.), kde jsou nástupiště prosklená.

Měřením jsme zjistili, že telefonování na nástupištích a ve spojovacích prostorách (tedy i na eskalátorech) pražského metra je bezproblémové. Úroveň signálu sítě GSM má dostatečně vysokou úroveň pro kvalitní hovory a odesílání či příjem textových zpráv. Největší překážkou jsou tak přijíždějící vozy metra, které jsou velmi hlučné. Ze stojícího vagónu metra se však dá telefonovat velmi dobře.

Ani jeden z operátorů nepokrýval tunely metra. Současně se spuštěním Dokonce bylo vypnuto i pokrytí v tunelu mezi stanicemi Muzeum a I. P. Pavlova. Ve spoustě tunelů však není problém telefonovat ve vzdálenosti ještě několik stovek metrů od stanice. Signál ze stanic je totiž zachytitelný i za jízdy v tunelu, byť je úroveň velmi rychle klesá. Samozřejmě platí, že čím blíže je volající konci vlaku, tím kvalitnější signál je schopen zachytit. Velmi záleží také na citlivosti mobilního telefonu.

Jenže telefonování v jedoucím metru je téměř nepoužitelné – jedoucí souprava je velmi hlučná. Ve starých soupravách za jízdy uvnitř vagónů hluk dosahuje intenzity až 90 dB. Nové soupravy na tom nejsou o mnoho lépe – hluk uvnitř jedoucího vagónu se pohybuje okolo 80 dB, což je stále o 20 až 30 dB více, než je vhodné pro běžný hovor.

Všichni operátoři se rozhodli shodně pro frekvenční pásmo 900 MHz. Na této frekvenci zachytíte i síť Oskara, který jinak v Praze používá pásmo 1800 MHz. Použití signálu na frekvenci 900 MHz má dvojí odůvodnění. Signál v pásmu 900 MHz má totiž v rozvodných kabelech menší útlum (čím vyšší frekvence, tím vyšší útlum), než signál na frekvenci 1800 MHz a tak je levnější použít jen nižší pásmo – není totiž nutné tak často používat zesilovače signálu a nároky na rozvodné kabely jsou menší. Devítistovka se také daleko lépe odráží a ohýbá – proto má větší dosah. Druhým důvodem je to, že všichni operátoři používají společné antény, do kterých si každý z nich vede svůj vlastní signál. Společný postup si vymínil právě pražský dopravní podnik.

Kapacita sítí GSM v metru je dostatečná. Během našeho měření jsme zjistili, že každý operátor má ve většině stanic signál pouze na jednom kanálu. To umožňuje uskutečnit v jednom okamžiku sedm hovorů. Pokud se ale síť v takové stanici zatíží natolik, že jeden kanál už kapacitně nestačí, dynamicky se přidávají další kanály. Maximální kapacitu se nám právě proto nepodařilo zjistit – výpadky sítí GSM v metru však dosud nebyly hlášeny, takže ji lze prozatím označit za dostatečnou.

Při pokrývání metra se však operátoři sítí GSM nevyhnuli problémům a chybám – především v konfiguraci sítě. Území pokryté signálem GSM je totiž rozděleno na několik pomyslných oblastí (LA – Location Area). Každé toto území má svoje číselné označení (LAC – Location Area Code). Pokud mobilní telefon přejede z jedné oblasti do druhé, pozná to (číslo LAC je vysíláno sítí) a oznamuje na signalizačním kanále síti GSM, že přechází z jedné části sítě do druhé. Tato operace se v angličtině označuje jako LU (Location Update). Při běžném pohybu po povrchu nečiní tato operace síti GSM téměř žádný problém.

Jenže když operátor rozvrhne síť v metru tak, že při přejezdu ze stanice do stanice se změní LAC, budou se muset všechny mobilní telefony cestujících v takovém vlaku přeregistrovat do nové oblasti. A pro tuto operaci už může být kapacita sítě GSM nedostatečná. Představte si totiž, že přijede vlak metra se sportovními fanoušky nebo jen s pracujícími ve špičce, z nichž polovina má mobil. Rázem se ve stanici ocitne několik stovek mobilů informujících síť, že změnily LA, což může vyřadit síť GSM v této stanici i na krátkou dobu z provozu.

Naše tabulka ukazuje, že tento problém hrozí především v síti Oskar. Rozdělení LA v podzemí má totiž Oskar shodné s povrchem Prahy. EuroTel a Paegas tento problém nemají – u EuroTelu se LA mění jen na trase B (ve stanici Křižíkova či Florenc, podle směru jízdy), v síti Paegas je v celém podzemí pouze jedno LA. Oskar může ještě po několik nejbližších měsíců tuto skutečnosti ignorovat – malé množství zákazníků oproti ostatním operátorům nemůže jeho síť v metru zatím ohrozit.

Dalším problematickým místem je stanice Vyšehrad (trasa C) a především tunel v Nuselském mostě. Do tohoto tunelu totiž proniká signál z nadzemních BTS, což může vyvolat další vysílání mobilů (informace o změně oblasti). Nejprve se mobil přihlašuje do nadzemních oblastí, po výjezdu ze stanice Vyšehrad opakujte stejnou operaci – tentokrát opět do podzemní části sítě. S tímto problémem se potýká i trasa B v Praze 5 a na Černém Mostě – tam jsou totiž tunelové tubusy vedeny také nad zemí a jsou prostupné pro signál.

Podle našich zkušeností však v metru číhají i další nástrahy. Už několikrát se nám i některým našim čtenářům stalo, že mobilní telefon na nástupišti metra po příchodu z povrchu ukazoval plnou sílu signálu, ale nebylo možné uskutečnit hovor ani odeslat textovou zprávu. Tímto problémem se zabýváme a budeme vás o jeho vývoji dále informovat. Zatím jsme přišli na jediné řešení, jak se v takovém případě zachovat – vypnout a zapnout telefon. Proběhne tak zcela nová registrace do sítě GSM a všechny služby opět začnou fungovat.

O pokrytí pražského metra můžeme prohlásit, že je dobré. Našim operátorům se rozhodně povedlo. Nesmíme ale zapomínat, že je před nimi ještě spousta úkolů – především doladit konfiguraci sítě GSM v metru a odstranit problémy s občasnou nemožnosti se dovolat po příchodu na nástupiště bez znovuzapnutí telefonu.

Měření jsme prováděli na třech telefonech se servisním menu (2 x Nokia 3210, 1 x Nokia 6150, kvalitu hovoru jsme měřili na Ericssonech T10 se servisním menu) a japonském přehledovém přijímači Alinco DJ-X10 ve spolupráci s Vladimírem Bílým a Bronislavem Máslem, redaktory technického webu GSMweb.cz.

Pokrytí pražského metra

Paegas EuroTel Oskar CID LAC BCH CID LAC BCH CID LAC BCH A Dejvická 2798 21800 100 21699 1133 48 60151 1100 17 A Hradčanská 2800 21800 34 21699 1133 48 60152 1100 14 A Malostranská 2798 21800 100 21197 1133 86 60153 1000 20 A Staroměstská 2800 21800 34 21197 1133 86 60154 1000 17 A Můstek 2799 21800 22 21195 1133 89 60155 1000 14 A Muzeum 2801 21800 107 21199 1133 84 60156 1000 20 A Náměstí Míru 2800 21800 34 21298 1133 95 60161 1000 17 A Jiřího z Poděbrad 2801 21800 107 21298 1133 95 60162 1000 14 A Flora 2799 21800 22 21398 1133 44 60163 1000 20 A Želivského 2807 21800 98 21398 1133 44 60164 1000 17 A Strašnická 2807 21800 98 21099 1133 91 60165 1000 14 A Skalka 2807 21800 98 21099 1133 91 60166 1200 20 B Smíchovské nádraží 2808 21800 54 21591 1133 84 60231 1000 13 B Anděl 2802 21800 104 21591 1133 84 60232 1000 19 B Karlovo náměstí 2802 21800 104 21297 1133 44 60233 1000 16 B Národní třída 2802 21800 104 21297 1133 44 60234 1000 13 B Můstek 2803 21800 107 21195 1133 89 60235 1000 19 B Náměstí Republiky 2803 21800 107 21191 1133 46 60236 1000 16 B Florenc 2804 21800 51 21899 1133 94 60241 1000 13 B Křižíkova 2803 21800 107 21897 1161 44 60242 1000 19 B Invalidovna 2804 21800 51 21897 1161 44 60243 1000 16 B Palmovka 2804 21800 51 21895 1161 95 60244 1100 13 B Českomoravská 2808 21800 54 21999 1161 111 60245 1100 19 B Vysočanská 2808 21800 54 21999 1161 111 60246 1100 16 C Nádraží Holešovice 2797 21800 101 21799 1133 91 60311 1100 12 C Vltavská 2796 21800 51 21799 1133 91 60312 1000 15 C Florenc 2797 21800 101 21899 1133 94 60313 1000 18 C Hlavní nádraží 2796 21800 51 21199 1133 84 60314 1000 12 C Muzeum 2795 21800 58 21199 1133 84 60315 1000 15 C I.P.Pavlova 2796 21800 51 21299 1133 93 60316 1000 18 C Vyšehrad 2795 21800 58 21299 1133 93 60321 1000 12 C Pražského povstání 2806 21800 54 21498 1133 90 60322 1200 15 C Pankrác 2805 21800 102 21498 1133 90 60323 1200 18 C Budějovická 2806 21800 54 21496 1133 47 60324 1200 12 C Kačerov 2805 21800 102 21496 1133 47 60325 1200 15