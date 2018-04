Změřili jsme, který současný mobil je nejcitlivější

Jedním z oblíbených sporů majitelů mobilních telefonů je, hned po sympatiích k určité značce, citlivost jejich přístrojů. Stačí nadhodit toto téma a už se rozpoutá bouřlivá diskuze vrcholící názornými ukázkami, jak přístroj toho druhého patří spíše do vitríny než na cesty. Abychom tuto vleklou při pomohli vyřešit, shromáždili jsme reprezentanty všech nových, běžně prodávaných typů mobilů a podrobili je náročnému testu na profesionálním měřícím zařízení. Jak sami uvidíte, z porovnání vzešlo několik překvapivých závěrů, narušujících současné povědomí o jednotlivých značkách.

Jak jsme testovali

Všechna měření jsme prováděli na profesionálním testeru Acterna 4107S (dříve WWG) s anténním couplerem, tedy speciálně stíněnou skříňkou s indukční smyčkou fungující jako anténa základnové stanice. Mobilní telefony jsou při testu upevněné do univerzálního držáku, který je pevnou součástí celé sady. Díky promyšlené konstrukci i propojení s výstupem samotného testeru jsme mohli jakékoliv rušení vnějšími vlivy vyloučit. Pro jistotu však celé měření probíhalo v dostatečné vzdálenosti od zdrojů elektromagnetického rušení. Všechny přístroje tedy měly stejné podmínky jak z hlediska umístění, tak umístění při měření. Výsledky tedy závisely jen na schopnostech jednotlivých telefonů.

Od každého modelu jsme v zájmu objektivity vybrali vždy alespoň dva přístroje určené pro běžný prodej, výjimkami byl Ericsson R380s a Siemens A40, které v testu zastupovalo po jednom exempláři. Před zahájením skutečného měření jsme mobily nechali zkušebně přihlásit do běžné mobilní sítě, aby měly dostatek času k "aklimatizaci". Po nabití baterií na maximum kapacity jsme vložili testovací SIM kartu, telefon připevnili do držáku v anténním coupleru a úroveň signálu nechali po dobu zhruba 20 sekund na úrovni -75 dBm, což odpovídá pozici nedaleko BTS. Pak jsme ji nejprve postupně snižovali až do doby, kdy chybovost přenosu (BER=Bit Error Rate) stoupla na 0,02%. Tato hranice je natolik nízká, že ji v hovoru téměř nepoznáte, avšak z našich zkušeností vyplývá, že po jejím dosažení se při sebemenším úbytku síly signálu chybovost rychle zvýší. Úroveň jsme pak dále snižovali až do doby, kdy se na displeji testeru ukázalo 0,2%, projevující se již občasnými výpadky. Po jejím překročení již chybovost roste doslova geometrickou řadou, přičemž další pokles o 1 dBm zpravidla znamená výrazné přerušování spojení. Každé měření jsme s určitým časovým odstupem dvakrát zopakovali.

Budete-li naše výsledky porovnávat s vlastní zkušeností, pak přihlédněte k několika zásadním faktorům. V běžném provozu se vám zpravidla nepodaří nastolit identické podmínky pro všechny posuzované mobilní telefony, tzn. umístění v prostoru, držení, které je zvlášť patrné u přístrojů s integrovanou anténou a také povětrnostní vlivy. V místech s nízkou úrovní přijímaného signálu stačí lehký vítr a výsledky se lehce pozmění. Svůj vliv má i okolní elektromagnetické rušení, ať už jde o monitor, televizi, vedení vysokého napětí či okolo jedoucí tramvaj, vždy se to nepříznivě odrazí na celkovém hodnocení. Současně nemůžete posuzovat telefon podle počtu "čárek" na indikátoru síly signálu. Tyto údaje jsou pouze rámcové a mají sloužit ke zběžné orientaci, nikoliv k objektivnímu posuzování. Zároveň je velký rozdíl mezi tím, když posuzujete kvalitu signálu v pohotovostním režimu, kdy telefon pouze přijímá, nebo jako my při telefonním spojení. Jeden dílek na indikátoru zdaleka neznamená úspěšné volání. Stačí vytočit číslo a leckterý telefon s bídou zobrazí logo operátora. To si ostatně můžete vyzkoušet sami v bezpočtu míst, kde je signál velmi slabý.

Při výběru přístrojů jsme preferovali především poslední modely dané značky. Bohužel se nám však v krátké době testování nepodařilo sehnat reprezentanty značek Panasonic a Sagem.

Absolutní vítěz

Celkové hodnocení v kategorii absolutního vítěze je uspořádáno podle současných provozních poměrů v sítích mobilních operátorů. Tím, že převládá pokrytí v pásmu 900 MHz, je citlivost na 124 kanálu upřednostňována před kanálem 884, který bereme až za druhé kritérium výběru. Jak sami vidíte, chybovost nad 0,2% má u všech přístrojů odstup přibližně 2 dBm od 0,02%, a tak ji bereme jako doplňkový faktor ve sporném umístění.

Absolutní pořadí podle GSM 900 Nárůst chybovosti na 0,02% (dBm) Nárůst chybovosti nad 0,2% (dBm) Mobilní telefon kanál 124 kanál 884 kanál 124 kanál 884 1 Philips Xenium 9@9 -98 -84 -99 -87 2 Siemens C35i -97 -86 -99 -89 3 Siemens M35i -97 -85 -99 -87 4 Siemens A40 -97 -84 -100 -87 5 Ericsson A2628s -97 -79 -98 -80 6 Sony CMD-J5 -96 -89 -98 -91 7 Siemens SL-45 -96 -86 -99 -89 8 Philips Azalis 288 -96 -84 -98 -86 9 Siemens A35 -95 -84 -98 -88 10 Siemens A36 -95 -84 -98 -87 11 Siemens S35i -95 -84 -98 -86 12 Alcatel 501 -95 -83 -97 -85 12 Nokia 6210 -95 -83 -97 -85 14 Nokia 3330 -95 -83 -96 -85 15 Nokia 3310 -95 -82 -97 -84 16 Alcatel 302 -94 -83 -97 -86 16 Alcatel 701 -94 -83 -97 -86 17 Siemens ME45 -94 -80 -96 -82 17 Siemens S45 -94 -80 -96 -82 18 Motorola V50 -93 -76 -95 -78 19 Motorola Timeport 250 -92 -87 -94 -89 20 Ericsson T29 -92 -83 -94 -85 21 Ericsson T20 -92 -82 -94 -84 22 Ericsson R380 -91 -78 -93 -79 23 Siemens S40 -90 -74 -92 -79 24 Ericsson R310s -88 -82 -90 -84

Vítěz v pásmu 1800 MHz

Abychom byli úplně spravedliví, seřadili jsme přístroje i podle výsledků v pásmu 1800 MHz, s nímž se v současnosti setkáme především ve městech.

Absolutní pořadí podle GSM 1800 Nárůst chybovosti na 0,02% (dBm) Nárůst chybovosti nad 0,2% (dBm) Mobilní telefon kanál 124 kanál 884 kanál 124 kanál 884 6 Sony CMD-J5 -96 -89 -98 -91 19 Motorola Timeport 250 -92 -87 -94 -89 2 Siemens C35i -97 -86 -99 -89 7 Siemens SL-45 -96 -86 -99 -89 3 Siemens M35i -97 -85 -99 -87 1 Philips Xenium 9@9 -98 -84 -99 -87 4 Siemens A40 -97 -84 -100 -87 8 Philips Azalis 288 -96 -84 -98 -86 9 Siemens A35 -95 -84 -98 -88 10 Siemens A36 -95 -84 -98 -87 11 Siemens S35i -95 -84 -98 -86 14 Nokia 3330 -95 -83 -96 -85 12 Nokia 6210 -95 -83 -97 -85 12 Alcatel 501 -95 -83 -97 -85 16 Alcatel 701 -94 -83 -97 -86 16 Alcatel 302 -94 -83 -97 -86 20 Ericsson T29 -92 -83 -94 -85 15 Nokia 3310 -95 -82 -97 -84 21 Ericsson T20 -92 -82 -94 -84 24 Ericsson R310s -88 -82 -90 -84 17 Siemens S45 -94 -80 -96 -82 17 Siemens ME45 -94 -80 -96 -82 5 Ericsson A2628s -97 -79 -98 -80 22 Ericsson R380 -91 -78 -93 -79 18 Motorola V50 -93 -76 -95 -78 23 Siemens S40 -90 -74 -92 -79

Pořadí dle značek

Pořadí (abecedně) Nárůst chybovosti na 0,02% (dBm) Nárůst chybovosti nad 0,2% (dBm) Mobilní telefon kanál 124 kanál 884 kanál 124 kanál 884 16 Alcatel 302 -94 -83 -97 -86 12 Alcatel 501 -95 -83 -97 -85 16 Alcatel 701 -94 -83 -97 -86 5 Ericsson A2628s -97 -79 -98 -80 24 Ericsson R310s -88 -82 -90 -84 22 Ericsson R380 -91 -78 -93 -79 21 Ericsson T20 -92 -82 -94 -84 20 Ericsson T29 -92 -83 -94 -85 19 Motorola Timeport 250 -92 -87 -94 -89 18 Motorola V50 -93 -76 -95 -78 15 Nokia 3310 -95 -82 -97 -84 14 Nokia 3330 -95 -83 -96 -85 12 Nokia 6210 -95 -83 -97 -85 8 Philips Azalis 288 -96 -84 -98 -86 1 Philips Xenium 9@9 -98 -84 -99 -87 9 Siemens A35 -95 -84 -98 -88 10 Siemens A36 -95 -84 -98 -87 4 Siemens A40 -97 -84 -100 -87 2 Siemens C35i -97 -86 -99 -89 3 Siemens M35i -97 -85 -99 -87 17 Siemens ME45 -94 -80 -96 -82 11 Siemens S35i -95 -84 -98 -86 23 Siemens S40 -90 -74 -92 -79 17 Siemens S45 -94 -80 -96 -82 7 Siemens SL-45 -96 -86 -99 -89 6 Sony CMD-J5 -96 -89 -98 -91

Překvapivé zjištění

Pokud je mezi vašimi favority rozdíl pouhý jeden dBm, nemusíte proto slabší přístroj hned odsuzovat. Výsledný efekt je natolik zanedbatelný, že postavíte-li oba mobilní telefony vedle sebe, tak ve většině případů nic nepoznáte. V žádném případě však při tomto neobjektivním porovnávání nesmíte používat "vymoženosti" v podobě blikajících, interních či jakýchkoliv jiných neschválených neoriginálních antén. Citlivost totiž dokáží podstatně snížit.

Překvapením je jistě vítězný Philips Xenium 9@9, který v absolutním hodnocení předstihl i loňského vítěze Siemens C35i. Jeho umístění zcela odporuje čtenářské anketě, v níž nizozemský koncern vaše sympatie v oblasti citlivosti rozhodně nezískal. Všechna očekávání však zklamal Siemens S40, který sice zaujme zajímavým vzhledem, ale v odlehlých lokalitách ho můžete postavit tak do vitríny. Pro osobní klid jsme ještě zkusili, proti všem předchozím řádkům a radám, test v podobě porovnání s jiným přístrojem v místech, kde bylo možné stěží chytit informace o dané síti. Ten nám výsledky měření potvrdil. Na rozdíl od referenční Nokie 6210 se vůbec nepřipojil do sítě, nedokázal ani odeslat textovou zprávu.

Děkujeme společnosti Vegacom za zapůjčení testeru.

Máte-li starší telefon, pak se podívejte sem. Zde jsou výsledky obdobného měření, které jsme provedli v loňském roce.