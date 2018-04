Změny ve vedení Českého Telecomu

Dosud neoficiální informace o třech nových jménech v řídící struktuře Českého Telecomu dnes potvrdil jeho tiskový mluvčí Vladan Crha. "Středeční zasedání představenstva jmenovalo do funkce Chief Marketing Officer Davida Duroně, do funkce Chief Transformation Officer Michala Heřmana a do funkce Chief Sales Officer Romana Stupku. První dva jmenovaní se funkce ujmou funkce s účinností od 1. září, Stupka až od 17. září.

Nový ředitel pro restrukturalizaci a privatizaci Michal Heřman působil před příchodem do Českého Telecomu jako finanční ředitel společnosti ALFA Bank Rusko, byl výkonným viceprezidentem pro finance v Komerční bance a členem dozorčích rad dceřiných společností Komerční banky Reflexim a MÚZO. V letech 1996 až 2000 zastával funkci hlavního finančního ředitele Eurotelu Praha, v letech 1993 až 1996 působil ve funkci finančního ředitele Eurotelu Praha a Eurotelu Bratislava.

Nový marketingový ředitel David Duroň dosud působil ve společnosti GTS Czech, která je jako největší tuzemský alternativní operátor jedním z hlavních konkurentů Českého Telecomu. Duroň v GTS postupně vykonával funkce produktového manažera pro hlasové služby, marketingového ředitele a ředitele komerční divize a člena představenstva. V letech 1998 až 2000 zastával funkci Business and Strategy Analyst v oddělení marketingu a oddělení CRM společnosti RadioMobil (nyní T-Mobile).

Nový obchodní ředitel Roman Stupka přichází do Českého Telecomu z pozice obchodního a marketingového ředitele České pojišťovny, zároveň působil jako člen její dozorčí rady, člen představenstva Penzijního fondu ČP a předseda dozorčí rady ČP Partner. V roce 1999 zastával funkci ředitele skupiny vydavatelství novin a ekonomie Ringier CZ, v letech 1995 až 1998 byl generálním ředitelem farmaceutické a obchodní společnosti Bristol-Myers Squibb a v letech 1992 až 1994 generálním ředitelem Convatec, který je divizí Bristol-Myers Squibb. Působil rovněž ve společnostech IHR, Prague Trading Company a v podniku zahraničního obchodu Polytechna.

Představenstvo Českého Telecomu zároveň na základě předchozího souhlasu dozorčí rady odvolalo k 15. září z funkce Chief Sales Officer George J. Jankovice. Ve středu se uskutečnilo také zasedání dozorčí rady Českého Telecomu. Ta s účinností od 1. září zvolila Michala Heřmana do funkce člena představenstva.