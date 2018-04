Android se výrazně změní. Může za to smlouva mezi Samsungem a Googlem

Google potřebuje Samsung a Samsung potřebuje Google. To platí už nějakou dobu. Bez současného největšího výrobce smartphonů by operační systém od Googlu nebyl tak masivně rozšířený. Samsung zase potřebuje Android pro svoji expanzi. Ačkoliv to Samsung zkoušel s různými systémy, až Android ho dostal na absolutní vrchol.

A nová smlouva o sdílení patentů mezi Samsungem a Googlem (více zde) upevňuje spolupráci mezi oběma společnostmi. Podle respektovaného ruského novináře Eldara Murtazina to s sebou přináší několik změn u samotného operačního systému Android. Murtazin na svém twitterovém účtu shrnul význam sdílení patentů mezi oběma společnosti do pěti bodů.

Zaprvé si Samsung podepsáním smlouvy nezajistil pouze patenty od Googlu, ale také si zabezpečil vlastní vývoj. Podle Murtazina to například znamená konec referenční řady Nexus do roku 2015. Ta má být nahrazena edicí Play Edition, kdy různí výrobci nabídnou své klíčové modely s čistým Androidem bez nadstaveb. Edice Play Edition má být přejmenována a právě Samsung má v budoucnu dodávat stále více modelů v tomto provedení.

Za druhé smlouva o sdílení patentů znamená pro Samsung konec vývoje smartphonů s operačním systémem Tizen. Murtazin píše, že to je rozhodnutí Samsungu, Google v tom prý prsty nemá. Přesto bychom se mohli dočkat představení chytrého telefonu od Samsungu s Tizenem na veletrhu MWC (více zde). Jeho osud je však nejasný, a to i vzhledem k dřívějším zprávám.

Dále Murtazin píše, že uživatelské prostředí TouchWiz, které Samsung používá u smartphonů s Androidem, se z prosté nadstavby vyvine do speciálních funkcí integrovaných v systému. Některé z těchto funkcí tak budou součástí budoucích verzí systému Android. Ostatní výrobci za tyto funkce budou muset platit.

Čtvrtým bodem na Murtazinově seznamu je konec konkurence mezi oběma společnostmi na poli hardwaru. Google má být především softwarová společnost, Samsung potom dodá hardware. Google nemá konkurovat ani dalším výrobcům. Řešení této záležitosti pak přišlo ve čtvrtek, kdy Google prodal Motorolu čínskému Lenovu.

Murtazinův pátý bod je o tom, že některé společnosti nebudou mít k Androidu přístup. Murtazin zmiňuje například Microsoft. To by znamenalo konec připravované Nokie s kódovým označením Normandy (více zde). Microsoftem vlastněná Nokia by tak nemohla využívat služby Googlu, jako je třeba obchod s aplikacemi. Microsoft by si musel zřídit vlastní.