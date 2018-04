Chystá se revoluce v mobilních tarifech. Nahrává tomu mnoho indicií

Trend mobilního trhu je zcela zřejmý a jde "okoukat" ze zahraničí. Volání a SMS ztrácejí hodnotu a to jediné, o co skutečně půjde, je připojení k internetu. Operátoři tak aktivně vrací na původní cenové hodnoty vše, co se s daty nějakým způsobem pojí. Zdá se, jako by se pořádal hon na poslední zákazníky, kteří jsou ochotní zaplatit za stávající tarify vyšší částky. A nejlépe, když se upíšou na dva roky.

První indicie: O2 zvýšil FUP, ale zrušil akční cenu

Na konci února přišla od O2 pro zákazníky dobrá, ale zároveň špatná zpráva. Jejich datové tarify nebudou tak razantně omezovány po překročení FUP limitu (dosud spadla rychlost stahování na 32 kbps, od března spadne jen na 200 kbps), zato mírně podraží. Tedy abychom byli přesní: vrátí se ceny z akčních zpět na ty původní. Konkrétně základní tarif se ze současných 150 korun vrátí na původních 200 korun, o 50 korun pak podraží i tarify M, L a XL.

Stejně tak se upraví limity FUP. U nižších datových tarifů M a L se datový balíček navýší o 500 MB, resp. 1 GB, u nejvyššího tarifu XXL operátor zruší neomezená data a aktivuje limit 30 GB.

Druhá indicie: tarify T-Mobilu S námi za plnou cenu

Mobilní operátor T-Mobile nabídl v dubnu minulého roku šest nových tarifů s názvem S námi. Jejich největším lákadlem byl od počátku internet v mobilu zahrnutý v paušálu a možnost volat ve vlastní síti mimo špičku zdarma, u dražších verzí tarifu i nepřetržitě.

Velkým tahákem byla také možnost pořídit nový tarif za akční cenu, která byla zhruba o 30 procent nižší oproti ceně standardní. Například tarif S námi 1490, u kterého zákazník dostane neomezené volání ve vlastní síti, 300 volných minut do ostatních sítí, 300 SMS a 1 GB dat, tak stál místo 1 490 korun "pouze" 1043 korun.

Za plnou cenu operátor tarify prakticky neprodával, zákazníci s novou smlouvou tak vždy dostali cenu akční. Původně měla zvýhodněná nabídka trvat do konce srpna, na konec ji T-Mobile pro vybrané tarify prodloužil až do Vánoc. Nyní ji v tichosti zrušil a tarify S námi prodává za plnou sazbu.

Třetí indicie: červené a modré tarify

O tom, kam směřují nabídky mobilních operátorů v Evropě, svědčí třeba takzvané Red tarify, které Vodafone uvedl minulý rok například v Británii a Německu. Anebo tarify konkurenčního O2, které se v Německu jmenují Blue. Jejich princip je jednoduchý: za velmi výhodný měsíční paušál (v tom se čeští operátoři liší především) zákazník dostane neomezené volání, SMS a ještě k tomu datový balíček.

Neomezené tarify v USA S novými tarify amerického T-Mobilu dostane zákazník za 50 dolarů (asi 1 000 korun) neomezené volání a SMS v rámci všech tamních sítí. V tarifu je i balíček 500 MB dat, která jsou neomezená v podobném režimu jako u nás. To znamená, že datový provoz se po vyčerpání balíčku nezastaví, jen budou k dispozici datové přenosy pouze v rámci sítě GSM, tedy v nejlepším případě EDGE. Více o amerických tarifech

Německý příklad mluví za vše: 45 eur se slevou (1 150 korun) a uživatel dostane neomezené volání do všech sítí, neomezené SMS (respektive tři tisíce měsíčně) a 500 MB dat. Operátor vždy dodá nějaký bonus, v Německu to je například 14 dní surfování v zemích EU. V Británii získá uživatel při nejnižší variantě tzv. flatového tarifu ještě více: za 20 liber měsíčně (600 korun) neomezené volání i SMS do všech tamních sítí, 1 GB dat a ještě k tomu 750 MB na wi-fi hotspoty, které operátor v zemi provozuje.

Nabídka O2 je podobná. V Německu stojí neomezený tarif s 500 MB dat 30 eur (asi 750 korun), v Británii stojí podobný balíček s 1 GB dat v přepočtu asi 850 korun.

Tyto takzvané flatové tarify začali nabízet i další operátoři v sousedních zemích. Najdeme je v Polsku, na Slovensku, v Rakousku atd. A mnohde za ještě výhodnější ceny než v Británii a především v Německu. Jenže s ohledem na situaci lze očekávat, že ceny v Česku se budou podobat nejspíš těm německým.

Kdo počká, vydělá

Podle odhadu redakce Mobil.cz by mohl nejnižší neomezený tarif stát okolo 800 korun, s rozumným datovým balíčkem by měl stát okolo tisíce korun a fakticky neomezený tarif s velkým datovým balíčkem (10 GB) by neměl stát víc než 1 700 korun. Nejnižší tarify (s cenou pod 500 korun) pak pravděpodobně nabídnou neomezeně jen hovory ve vlastní síti, což odpovídá i nabídce německých operátorů.

Je tak jen otázkou času, kdy přijdou i k nám. Rada zní: počkat. Tento rok se toho vzhledem k popsaným indiciím, příchodu virtuálních operátorů a zákaznickému tlaku plynoucímu ze srovnání s cenami v zahraničí bude dít u českých operátorů více než dost.