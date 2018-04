Změny cen u T-Mobile v přehledných tabulkách a číslech

, aktualizováno

Počátkem února příštího roku vstoupí v platnost cenové úpravy tarifů u předplacených i paušálních programů v síti T-Mobile. Jaké změny pro nás druhý největší mobilní operátor připravil? To vám nabízíme s drobným komentářem v přehledných a intuitivních tabulkách, které na první pohled ukazují, co všechno podražilo a co se naopak zlevňuje.