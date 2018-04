Změňte si svůj silkscreen!

Jsem člověk, který si svůj mobilní telefon, PC či právě Palm snaží co nejvíce personalizovat (loga, wallpapery etc.), a tak jsem hledal způsoby, jak si změnit design silkscreenu u HandEry 330. Pokud chcete grafickou úpravu silkscreenu změnit, máte v podstatě dvě možnosti:

a) Stáhnout si PRC soubory již obsahující modifikovaný design. K tomuto účelu doporučuji obsáhlý web o HandEře - FORUM330.DE, kde jsem se poprvé s touto myšlenkou setkal (prosinec 2001) a stáhnul si první silkscreen (obsahující navíc pouze nápis FORUM330.DE v dolní části graffiti plochy), aniž bych věřil, že to bude fungovat. A ono to skutečně fungovalo. Dnes na tomto webu naleznete o poznání více silkscreenů než tenkrát a mezi nejpovedenější patří téma Vánoce a surfer_silk.prc. Další stránkou sloužící ke stáhnutí slikscreenů je japonský web http://www.hida.to/erafun/gerea/gsilk.html, na kterém lze nalézt několik velice zajímavých nápadů.

b) Druhá možnost je vytvořit si silkscreen. K tomu nejlépe poslouží archiv Silkmaker.zip a pěkný návod (v němčině, takže pro mne nepoužitelný), umístěný kde jinde než na FORUM330.DE. Archiv, který je zde zadarmo ke stažení, obsahuje program pro Windows PRCedit.exe, pomocí kterého provádíte změny grafiky. Silkmaker dále obsahuje soubor normal_silk.prc-normální silkscreen, jenž slouží jako základ, biker_silk.prc (docela povedený silkscreen), forum330_silk.prc a již zmiňovaný návod. Vytvořit si vlastní silkscreen je velice jednoduché a zvládne to každý, kdo umí pracovat s malováním pro Windows. Žádné programátorské znalosti nejsou potřeba. Nejtěžší je vždy dostat ten správný nápad.

Po otevření norm_silk.prc v PRCedit (od vývojářů z IndiVideo) je pro editaci klíčový adresář BITMAPS obsahující tyto složky:

2000-design celého silkscreenu v "klidu" s různým počtem odstínů šedi (1 bit-černobíle,2 bity-4 odstíny šedi nebo 4 bity-16 odstínů šedi)

2100-design silkscreenu v "akci"

2200 -design lišty (při minimalizovaném silkscreenu) v "klidu"

2300-design této lišty v "akci"

3000-grafická úprava tlačítka CALC v "klidu"

3100-grafická úprava CALC v "akci"

V PRCedit je sice několik nástrojů pro změnu grafiky,ale je lepší úpravy provádět v nějakém externím grafickém editoru (úplně stačí malováni pro Windows) a do PRCedit svůj výtvor transportovat přes clipboard. Vytvořený PRC soubor se pak instaluje i deinstaluje stejně jako ostatní programy. Jediné, co se nesmí, je přehrát ho z datové karty přímo do paměti Palmu - to pak nemáte žádný silkscreen a věřte mi, že se tak HandEra špatně ovládá. Samotný soubor zabírá asi 36 kB v RAM.

Doufám,že jsem vás inspiroval k vlastní tvorbě a že se pak o svá dílka podělíte s ostatními. Na úplný závěr přikládám dvě ukázky z mé vlastní tvorby:

-Toto je můj úplně první pokus (drak je logo pro mobilní telefon Siemens S35i).

-Můj curlingový silkscreen, který mám teď právě instalovaný (uprostřed graffiti plochy je znak klubu 1.KCK Trutnov)