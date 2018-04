Sony zmenšilo špičkovou Xperii Z2. Známe první informace

Pod označením SO-04F Altair by se telefon mohl objevit v nabídce japonského operátora NTT DoCoMo. Ten původní model Xperia Z1 nabízel pod označením SO-01F, jeho zmenšenině s přídomkem "Compact" pak říkal SO-02F. Analogicky se tedy nabízí, že Xperia Z2 a potažmo Z2 Compact by se v řeči tohoto operátora mohly jmenovat SO-03F resp. SO-04F.

Podle dostupných specifikací jsou půdorysné rozměry telefonu 65,5 × 127,6 mm, což je oproti první verzi jen nepatrný nárůst (Z1 Compact má proporce 64,9 × 127 × 9,5 mm). Pokud by se výrobci podařilo ztenčit rámeček okolo displeje, mohl by snadno 4,3palcový displej nahradit panel s úhlopříčkou 4,5 palce. Rozlišení HD by zřejmě navzdory větší ploše displeje zůstalo.

Další hardwarové parametry telefonu zatím nejsou známy, i když použitý čipset zřejmě bude stejný jako u velké Xperie Z2. Právě v tom se Sony svoji filozofií v otázce miniaturizovaných verzí vlajkových modelů liší od ostatních výrobců. Zatímco HTC a Samsung své zmenšené modely hardwarově lehce "očešou", loni uvedená Xperia Z1 Compact byla až na menší displej vybavena stejně dobře jako původní velký model.

Xperia Z2 Compact tak se vší pravděpodobností bude spoléhat na Qualcomm Snapdragon 801, 3 GB operační paměti a 16 GB uživatelské paměti, která půjde rozšířit paměťovou kartou. Samozřejmostí by měla být voděodolnost a prachotěsnost.