Nejmenší „iPhony“ na světě můžete mít za 1 300 korun

Čínská značka mobilů Soyes je v Evropě prakticky neznámá. Přesto si její produkty lze zakoupit přes nejrůznější e-shopy. Zmenšené kopie iPhonů pořídíte i s poštovným od 1 300 korun.

Ve výrobním programu značky jsou převážně miniaturní mobily, třeba takzvané kreditkové mobily, tedy přístroje velikosti kreditní karty. Ty samozřejmě produkuje mnoho tamních firem, Soyes je jen jednou z nich. Ve výrobním programu ale má i kopie iPhonů. I ty produkují desítky výrobců, ale obvykle se drží původních rozměrů.

To Soyes se rozhodl iPhony zmenšit a udělal to pořádně. Takže místo displejů s úhlopříčkou 4,7 nebo 5,5 palce mají zmenšeniny displej s úhlopříčkou 2,45 a 2,54 palce. To je samo o sobě hodně málo, v podstatě tak malé smartphony se běžně nevyrábí. V praxi takový mobil vypadá spíš jako přívěsek než funkční mobil.

Jak si na kopii iPhonu vybrat od lidí Vtipné je, že na model Soyes 7S firma udělala kampaň a nechala si model komunitně zafinancovat. Kampaň na portálu JD Finance byla velmi úspěšná a Soyes vybral mnohem více, než požadoval. Konkrétně v přepočtu přes pět milionů korun.

Jenže funkční smartphony to jsou. Samozřejmě běží na Androidu, a to konkrétně nikterak novém. Falešný zmenšený iPhone 6S používá pětkový Android, nový model kopírující iPhone 7S používá novější šestkový Android. Malinký displej má i titěrné rozlišení 480 x 320 pixelů, což odpovídá obyčejným mobilům, nebo smartphonům z roku 2007, rozhodně ne současné produkci.

Ale displej je dotykový a ovládání by tak mělo být stejné jako u jiných přístrojů s Androidem. Akorát psaní zpráv bude za trest. Starší zmenšenina (starší jen v kontextu produkce, oba modely firma představila letos) má dvoujádrový procesor MTK, novější čtyřjádrový od stejného výrobce. S pamětí na tom jsou oba modely stejně, operační má 1 GB, uživatelská 8 GB. Tu pak lze v obou případech rozšířit paměťovkami.

Problém je s datovým připojením, LTE telefony nepodporují, kopie 6S určitě, novější model pravděpodobně, zde se informace rozcházejí. K dispozici tak bude jen připojení přes sítě GSM (tedy velmi pomalé) nebo přes 3G, což je u nás problematické. Wi-fi telefony mají.

Oba přístroje mají přední i zadní fotoaparát. Přední má symbolické rozlišení 0,3 Mpix, zadní pak 2 nebo 5 Mpix, vyšší rozlišení má kopie iPhonu 7 Plus. Baterie je v obou případech malá s kapacitou 1 100 mAh. Což je ale s ohledem na velikost přístrojů logické.

Kopie iPhonů od Soyesu jsou v podstatě spíš kuriozitou. Jako přívěsek na klíče mohou překvapit, že se na ně dá dovolat. Cena je nízká, ale s ohledem na to, že podobnost s iPhony není náhodná, může být problém s objednáním do Evropy. Celníci kopie iPhonů často zabavují.