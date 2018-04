Změnila mobilní komunikace náš život? (zamyšlení)

Když mi jeden z kamarádů před dávnými lety půjčil svůj první předpotopní přístroj, bylo to mé první setkání s mobilním telefonem. Sdělil mi cenu, takže mi hned bylo jasné, že to není hračka pro každého. Tehdy byl člověk telefonující za chůze po ulici opravdu mimořádným úkazem. Ale měsíc co měsíc podobných „exotů“ přibývalo, podnikatelé velmi rychle přišli na hlavní výhodu mobilního telefonu – mohli být zastiženi kdekoli a kdykoli.

Co by ale s mobilním telefonem dělal normální smrtelník? Vlastnictví a používání mobilního telefonu začalo být považováno za pózu, která měla demonstrovat bohatství a postavení majitele. Lidé se na ulicích ušklíbali a ťukali na čelo, jakmile viděli někoho, kdo si to mohl dovolit.

Samozřejmě, závist nemohla ohrozit rozvoj mobilní komunikace, právě naopak. Stále více lidí toužilo po zázračném přístroji, prodejci ucítili svoji šanci a pomalu začali snižovat ceny, tím pádem zpřístupňovat ceny a výrobky širším masám. Vývoj nezadržitelně kráčel k zaplavení trhu levnými telefony, které si mohl dovolit každý.

Silným impulsem byl vynález předplacené karty

Dalším významným impulsem byl „vynález“ předplacených služeb. Volání bez smlouvy – kupíte si telefon se SIM kartou a pak už jen dobíjecí kupóny. Když nechcete, nevoláte, a tím pádem neutrácíte. Jako protiváha této novinky slouží dotované telefony, jež vás ohromí nízkou cenou a donutí vás uzavřít dlouhodobou smlouvu s nutností platit fixní měsíční poplatek, mnohdy zahrnující volání zdarma.

Právě vztah bez smluv zapříčinil masové rozšíření mobilních telefonů mezi naší populací. Podle sebe vím, jak silný je impuls možnosti prostě nevolat a tím pádem nic neplatit. Mnoho lidí začalo telefon používat jenom k přijímání hovorů, sami vytáčeli čísla jen v krajních případech.

Dnes, když má mobilní telefon skoro každý, můžeme směle tvrdit, že se nám život podstatně změnil. Domluvíme si schůzku za týden, do té doby se desetkrát změní termín a místo setkání. Nakonec vám dotyčný pět minut před srazem zavolá, že nepřijde. Nebo si na chvilku telefon vypnete a všichni se mohou zbláznit. Totální ztráta soukromí je slabým pojmem. Neodpočinete si na chatě ani na dovolené, otravují vás i v zahraničí.

Všichni jsou neustále na přijmu

Jste neustále k dosažení, což si lze vykládat dvěma způsoby. Jednak je to skvělé pro vaši práci a kontakt s rodinou. Když něco potřebujete rychle zjistit, stačí zvednou přístroj a je to. Druhý pohled je o poznání chmurnější. Nemáte chvilku klidu, stále vás někdo ruší, nemůžete se vymlouvat, že jste byli mimo kancelář, tím pádem nedosažitelní. Mobilní telefon nám dává pro naše předky neuvěřitelné možnosti a zároveň nás svazuje.

Fenomén poslední doby, telefony s vestavěným fotoaparátem, jistě zapříčiní mnoho nepříjemností. Kdykoli můžete cokoli vyfotografovat a snímek někomu poslat. Úžasná možnost, ovšem trochu dvousečná. Můžete být totiž snadno zdokumentováni při činnosti, se kterou se zrovna nechlubíte. Setkání s milenkou se budou brzy podobat konspirativním schůzkám tajných agentů, nalepovací knírek se stane běžnou součástí výbavy každého záletníka. Obyčejný člověk dostane do rukou technologii, o které se před pár roky nezdálo ani privilegovaným slídilům americké tajné služby.

Kdo si myslí, že se bez mobilního telefonu obejde, má jistě pravdu. Sám se ovšem postaví do role hendikepovaného. A to si dnes dovolí málokdo. Mobilní komunikace změnily svět, pochybuje o tom snad někdo?