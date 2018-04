Změní ChangingWorlds svět WAPu?

Internet přizpůsobený pro mobilní zařízení sice není v našich končinách úplně rozšířen, ale přesto se najdou uživatelé, kteří si bez WAPu nedokážou svoji existenci představit. Ve valné většině případů však mají jako výchozí stránku nastaven portál svého operátora, což je velká škoda. Mnohem zajímavější je využití aplikace ClixSmart Navigator, která automaticky sestaví vaši osobní domovskou stránku. Autorem aplikace je irská společnost ChangingWorlds.

Prospěšná pro uživatele...

Aplikace je založena na platformě Java a jejím účelem je sledovat, jaké informační služby uživatel na internetu často využívá. Každý majitel mobilu má na serveru umístěném u operátora (Navigator Server) svůj vlastní wapový portál, prostřednictvím kterého vstupuje na internet. Server sleduje, na které stránky uživatel vstupuje, kdy na ně vstupuje a také kde se právě při návštěvě určité stránky nachází. Na základě toho dochází k automatické personalizaci osobního wapového portálu. Důsledkem pak je výrazné snížení počtu kliků, které potřebujete vykonat k dosažení požadované informace. Pokud například často navštěvujete stránku s programem určitého divadla a pročítáte program některé rozhlasové stanice, budou tyto dvě položky umístěny hned v první úrovni složky zábava. Díky tomu strávíte více času čtením obsahu stránek než připojováním a načítáním. Pokud wapujete o víkendu, načte se menu odkazů na stránky, které jste ve víkendových dnech již prohlíželi. Dochází tak k oddělení informačních zdrojů využívaných ve volném čase a v pracovní době, vytváří se tím uživatelské profily. Díky lokalizaci místa, ze kterého wapujete, může dojít například k tomu, že budete-li na nádraží, prohlížeč hned v první úrovni nabídne jízdní řád vlaku, kterým jezdíváte.

K automatické úpravě menu dochází hierarchicky - opětovně navštívené stránky se v menu posouvají nahoru, naopak stránky, které jste dlouho nenavštívili, jsou automaticky odstraněny. ClixSmart Navigator server přizpůsobuje menu v jednotlivých uživatelských profilech tak, aby co nejlépe odpovídala dlouhodobým i krátkodobým preferencím, které uživatel při prohlížení stránek uplatňuje. Pokud uživatel chce, probíhá vše automaticky a do ničeho nemusí zasahovat. Pokud chce ovšem svoje wapová menu upravovat, může to dělat hned dvěma způsoby: k dispozici má nástroj ve wapové i webové podobě.

...i pro operátory

„Všichni operátoři se snaží, aby si jejich zákazníci zvykli na služby mobilního internetu. ClixSmart Navigator toto prostředí výrazně zpřehledňuje, uživatel má možnost dostat se k požadovaným informací dvěma či třemi stisknutími tlačítka,“ řekl Vincent Ryan, viceprezident společnosti ChangingWorlds. Podle tvrzení autorů softwaru lze aplikaci ClixSmart Navigator implementovat do stávajících technologických struktur. Přitom by měla být schopna spravovat v reálném čase miliony uživatelských účtů. Její instalace vyžaduje zřízení Navigator serveru, který je zodpovědný za vyhodnocování návštěvnosti wapových adres konkrétními uživateli, za sestavování uživatelských profilů; běží na něm také aplikace umožňující uživateli upravovat svůj wapový portál prostřednictvím webového prohlížeče. Druhý server je velmi důležitý pro operátora. Zde pracuje Menu Manager, který mu dovoluje upravovat parametry automatické personalizace, a jednak Report Manager, který je pro něj zdrojem velmi důležitých informací. Operátor má možnost detailně analyzovat informace, které vyplývají z užívání velkého množství osobních wapových portálů. Dotazy do databáze lze libovolně definovat, výsledky se mohou týkat určitého časového období nebo se naopak mohou týkat stavu databáze v reálném čase. Pro operátory je to nedocenitelná aplikace, která sleduje vztah mezi uživatelskými „navigačními zvyklostmi“ a automaticky či ručně sestavenými wapovými menu. Je to zpětná vazba pro zdokonalování aplikace, zdokonalování wapových portálů samých a také zdroj informací pro cílenou reklamu. (Zde najdete schéma objasňující princip fungování služby.)

Činnost Pokles či nárůst dosažitelnost na počet "kliků" - 50 až - 80% přerušená stahování - 50 až - 70% počet připojení 25 až 40% délka připojení 30 až 50% počet načtených stran 25 až 40%

Dohodu o poskytování ClixSmart Navigatoru na území Irska podepsala s ChangingWorlds společnost Vodafone. Vodafone službu ClixSmart Navigator dlouhodobě testoval, z tohoto zkušebního provozu také pocházejí hodnoty uvedené v tabulce, a bude ji nabízet pod značkou „SmartMenu“. Služba podporuje WAP, GPRS a je připravena i na infrastrukturu sítí 3G.

Bude ClixSmart Navigator u nás?

Užitečná aplikace by jistě mohla zpříjemnit wapování i v českých luzích a hájích (a přinést vyšší zisky našim operátorům). Zeptali jsme se tiskových mluvčích všech operátorů, zda uvažují o implemantaci této aplikace, či zda mají v plánu realizovat jiné řešení, které by českým uživatelům mobilů usnadnilo a zpřehlednilo wapování.

Jan Kučmáš, tiskový mluvčí společnosti Eurotel, nám řekl, že o zprovoznění aplikace ClixSmart Navigator Eurotel neuvažuje. Bohužel nám nemohl sdělit, jestli má Eurotel nějaké jiné plány týkající se personalizace či zpřehledňování WAPu. Igor Přerovský, tiskový mluvčí společnosti Oskar, řekl, že „Oskarův WAP již na domovské internetové stránce možností personalizace disponuje. Zákazníci si tak mohou vytvořit vlastní menu (miniportál) s odkazy na informace a služby tak, aby co nejvíce vyhovoval jejich požadavkům. Takto vytvořené menu je samozřejmě možné kdykoliv měnit či aktualizovat.“ Redakce dodává, že tento miniportál nemá možnost tvorby uživatelských profilů. Podle Petra Stoklasy, zástupce tiskového mluvčího T-Mobilu, mají zákazníci možnost určité personalizace svého wapového prohlížeče úpravou oblíbených položek jednak v mobilu, jednak na internetových stránkách T-Zones, kde je uspořádání oblíbených odkazů mnohem pohodlnější. "Popisovanou aplikaci známe, avšak nejsme o její užitečnosti přesvědčeni."