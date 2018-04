Změna vlády posune prodej Telecomu, ne cenu

Akcie Telecomu dnes dopoledne oslabily o půl procenta a obchodovaly se kolem 404 korun za kus.

"Případnou změnou vlády se nemění cena podniku, to znamená, že neočekávám výraznější vliv na finální nabídky investorů," uvedl Dušan Jalový z HVB Bank. Jan Schiesser z Atlantik FT se naopak domnívá, že jakákoli politická nestabilita má negativní vliv na investiční rozhodování a snižuje pravděpodobnost prodeje a dosažení atraktivní ceny.

"Investoři by mohli negativně vnímat jakoukoli nejistotu v privatizačním procesu. Nicméně politická krize by měla mít pouze krátkodobý dopad na cenu akcií," dodal analytik Patria Finance Tomáš Gatěk.

Riziko, že by byla privatizace Telecomu úplně zrušena, je podle Gaťka nízké, protože prodej se již úspěšně rozběhl. "Předpokládáme, že privatizace Telecomu bude dokončena, neboť vládě by pak chyběly výnosy z této transakce do státního rozpočtu," dodal analytik Raiffeisenbank Jindřich Svátek.

Podle Jana Procházky z Cyrrusu není nastavena podmínka, že pokud kabinet nerozhodne o prodeji strategickému investorovi, začne firmu prodávat přes trh. "To by nyní bylo nejvýhodnější a tento proces by byla schopna kontrolovat i úřednická vláda," doplnil. V případě odchodu pouze lidovců z vlády neočekává žádnou změnu, protože ministerské složení v názorech na privatizaci nebylo jednoznačné.

Celkem pět vážných zájemců o Telecom má předložit závazné nabídky 29. března. Vláda by se jimi měla zabývat začátkem dubna. Ve hře jsou společnosti Swisscom, Telefónica, Belgacom a konsorcia PPF/J&T/Tiscali a Blackstone/CVC/Provident. Jejich předběžné nabídky se pohybovaly mezi 61 a 71 miliardami Kč.