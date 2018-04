Změna účtování SMS zpráv na GO

EuroTel přizpůsobuje účtování SMS zpráv na předplacených GO kartách tak, aby vyšel zákazníkům vstříc.

Na požadavky svých zákazníků zavádí EuroTel čtyři možnosti zjištění nákladů za používání SMS na předplacených kartách GO. Tyto změny jsou platné od 9.8.1999.

První možností je zavolání kdykoliv po odeslání SMS zprávy na linku *88 a odeslat požadavek na aktuální vyúčtování GO SMS. Po odeslání tohoto požadavku Vám bude zaslána krátká textová zpráva s vyúčtovanou částkou a zároveň dojde k aktualizaci výše kreditu na Vaší GO kartě.

Další možnost je následující. Vždy po deseti vámi odeslaných GO SMS vám bude zaslána krátká textová zpráva s vyúčtovanou částkou a aktualizována výše kreditu na vaší GO kartě

Třetím způsobem aktualizace kreditu na GO kartách je skutečnost, že při méně, jak 10 odeslaných zprávách vám bude odesílána jednou týdně SMS zpráva s vyúčtováním a současně bude aktualizován i váš celkový kredit.

Čtvrtá možnost je vcelku šikovná. Jakmile totiž máte na kartě méně, jak 15 Kč (včetně), pak vám bude odeslána zúčtovací SMS po každé odeslané zprávě.

Těmito způsoby indikace provolaných kreditů jistě EuroTel potěšil mnoho svých uživatelů a další potencionální "nahlodal", aby přemýšleli o GO kartě od EuroTelu s větší vážností. Ani bych se nedivil, kdyby soutěžení mezi předplacenými kartami došlo tak daleko, že se i na GO a Twist kartách budou provozovat datové přenosy. Ale to nás snad teprve čeká.