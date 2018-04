Operátoři možná budou mít utrum: už žádné pokuty za ukončení smlouvy

Co řeší novela zákona o elektronických komunikacích 1. Lepší informovanost při sjednávání smluv na dálku. Operátor bude muset v listinné nebo elektronické podobě předložit všechny podrobnosti smlouvy. Zákazník často netuší, s čím ve smlouvě souhlasí. 2. Zákaz automatického prodlužování smluv. Operátor si nyní bude muset sám vyžádat souhlas o prodloužení smlouvy, a to alespoň 1-3 měsíce před uplynutím sjednaného závazku. V současnosti je praxe taková, že operátor může bez domluvy se zákazníkem smlouvu na dobu určitou automaticky převést i na další období. 3. Konec sankcí za předčasné ukončení smlouvy. Operátoři by si v podmínkách smlouvy neměli dopředu stanovovat výši pokuty za přechod ke konkurenci před uplynutím sjednaného závazku. Pokuta by měla firmě sloužit jen jako náhrada za škody způsobené například nesplácením měsíčních paušálů. 4. Rychlejší vstup virtuálů na trh. Operátoři již nesmějí vyjednávání s takzvanými virtuálními operátory protahovat a v případě odmítnutí dodat Českému telekomunikačnímu úřadu veškeré důvody, které ho k tomu vedly.