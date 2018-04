Změna operátora bude jednodušší

První smlouvu založenou na službě přenositelnost čísla mezi konkurenčními telekomunikačními operátory uzavřela společnost GTS se společností Škoda IT Systems. ČIA to sdělil ředitel Komerční divize David Duroň. Umožnilo to cenové rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, které na konci letošního února rozhodlo spor o cenu této služby mezi Českým Telecomem a konkurenčními operátory.

"Dosud byla změna operátora spojena i se změnou telefonních čísel, což zužovalo prostor pro alternativní operátory a do určité míry i odrazovalo potenciální zákazníky," vysvětlil Duroň. Univerzální přenositelnost čísla podle něj nyní výrazně usnadní přechod mezi jednotlivými poskytovateli telekomunikačních služeb. Zákazník si bude moci ponechat své číslo při změně operátora či umístění linky.

Službu již může nabízet také společnost Contactel, která v tomto týdnu podepsala příslušný dodatek k propojovací smlouvě s Českým Telecomem.