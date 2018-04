Změlíkův virtuální operátor prodělal desítky milionů na neplatičích

Bývalý desetibojař Robert Změlík byl z tréninků a soutěží zvyklý na dřinu, kterou by běžný smrtelník nesnesl. Ještě mnohem víc se však zapotil, když se z kanceláře snažil zbavit osmašedesátimilionového dluhu, který v kolonce s jeho jménem evidoval mobilní operátor T-Mobile.

U něj Změlíkova firma Starlife, která se jinak zabývá osobním prodejem potravinových doplňků, uzavřela smlouvu na poskytování mobilních služeb. Ta mu umožňovala poskytovat tisícům lidí v síti Starlife výhodnější volání. Dnes říká, že pokud by dostal dobrou nabídku, tak celý svůj telekomunikační byznys klidně prodá. "Svým způsobem mi to přineslo víc škody než užitku."

Polovina lidí neplatila účty

"Dokud jsem nabízel telefonování jen skalním reprezentantům, šlapalo vše dobře. Pak se však objevili nejrůznější spekulanti, kteří zjistili, že od Změlíka je strašně jednoduché získat telefon téměř zdarma, který pak obratem mohou střelit v zastavárně. Samozřejmě neplatili paušály, jenže já jsem za SIM karty musel operátorovi platit celé dva roky, na něž byla smlouva uzavřena," říká podnikatel. Během prvních šesti měsíců roku 2004 evidoval v Privátní síti Starlife polovinu neplatičů, kteří mu vytvořili dluh 68 milionů korun.

Velkou část problémů způsobila i vietnamská komunita. Do té doby bezproblémoví prodejci zjistili, že ze sítě Starlife mohou volat do rodné země za o více než polovinu levněji, než to tehdy nabízel T-Mobile.

"Tehdy jsem nevěděl, že jednou z obživ Vietnamců bylo obcházení tržnic s mobily a nabízení volání domů za určitý obnos. Klidně se nám tak stalo, že nám jeden telefon za měsíc provolá 350 tisíc, které pak už nikdo nezaplatil," tvrdí Změlík.

Z veřejně dostupných údajů vyplývá, že například zákazník jménem Phan Nguyen Van dlužil k 23.dubnu 2007 726 tisíc korun. Rekordman je však klient Tomáš Rek, který k tomuto datu dlužil Robertu Změlíkovi více než milion korun.

Tichá dohoda Přestože všichni tři velcí mobilní operátoři v Česku svorně tvrdí, že ve svých sítích nemají přeprodejce služeb či virtuální operátory, každý z nich má nejméně jeden subjekt, který se tak z velké části chová. U Telefóniky O2 je to společnost Amway, u Vodafonu zase Tondafon. A u T-Mobilu Starlife. Jde o symbiózu výhodnou pro obě strany. Velcí operátoři díky "šedým operátorům" získávají nové klienty, firmy jako Starlife tím zase lákají nové lidi do své prodejní struktury. Robert Změlík začal levnější tarify pro své obchodní zástupce nabízet v roce 2002 proto, aby členství ve své prodejní struktuře zatraktivnil. Lákadlo na nové reprezentanty se z jeho sítě stalo až o rok později. T-Mobile už nedovoluje Změlíkovi přetahovat své významné firemní klienty, soukromé osoby však toleruje. V současnosti má Starlife nově podepsanou smlouvu s T-Mobilem na další dva roky.

Podle informací MF DNES byl tento člověk odsouzen za podvod k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Stát mu jako advokáta tehdy přidělil expremiéra Stanislava Grosse.

Jedním z dlužníků byl i Jiří Fořt, který se k využívání mobilních služeb Starlife upsal na konci roku 2004. "SIM kartu za mě ovšem převzal jiný člen rodiny, který mi o tom neřekl. Kartu jsem si tak nikdy ani nezaktivoval, neboť se s ním příliš nestýkám. Včetně všech pokut jsem tak musel zaplatit více než 15 tisíc korun. Exekutor mi dokonce obestavil bankovní účet," říká Fořt.

Neplatil však už Starlifu. Fořt byl totiž mezi klienty, jejichž dluhy se Změlíkovi podařilo prodat.

Učinil tak prostřednictvím sesterských společností Claims Trade a Claims Consult, kam v roce 2007 převedl celkem 2 500 dlužníků. Udělal to proto, aby jeho podnik tvořící největší část byznysu mohl od bank získat úvěry potřebné na uhrazení dluhu vůči T-Mobilu. Finanční domy totiž nechtěly půjčit podniku, který měl tolik dlužníků.

Z celkového dluhu nakonec zaplatili Změlíkovi zhruba 22 milionů sami neplatiči a deset milionů mu přinesl prodej části pohledávek dalšímu subjektu. Více než třicet milionů však musel zaplatil ze svého. Proto žádal o peníze banky.

Prodal by i zbytek dlužníků

V současnosti se bývalý sportovec z finančních problémů už dostal. Neplatiči v jeho síti nyní představují jen jednotky procent, které nejsou daleko od průměru tří největších českých mobilních operátorů. Přesto má ve starších pohledávkách desítky milionů. Jejich prodejem dalším firmám by rád získal zpět alespoň patnáct procent z jejich hodnoty.

"Firmy, které by o odkup pohledávek měly zájem, jsou však ochotny nabídnout maximálně desetiprocentní cenu, a to je strašně málo," tvrdí Změlík. Problém by neměl ostatně ani s prodejem celého svého telekomunikačního byznysu, ovšem jen za předpokladu, že by zájemce koupil uživatele sítě Starlife i s jejich dluhy. A s takovou nabídkou prozatím nikdo nepřišel.

V současnosti je na Změlíkovu firmu navázáno asi 20 tisíc telefonních čísel, přičemž aktivních je zhruba 11 tisíc. T-Mobile tvrdí, že je to méně – 8 500.

Starlife je každopádně pro tohoto operátora jedním z nejvýznamnějších zákazníků. Aby si firmy nekonkurovaly, nesmí Robert Změlík nabízet telekomunikační služby veřejně a jejich využívání musí být spojeno s nákupem produktů jeho firmy. Přesto T-Mobile podle mluvčí Martiny Kemrové zpřísnil podmínky, za kterých může Změlíkova síť přijímat stávající zákazníky T-Mobile. Vyloučeno je to nově například u firemních zákazníků s rámcovou smlouvou.