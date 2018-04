Chtěla do Bruselu, dojela do Záhřebu. Belgičanku zmátla navigace

Žena původně chtěla na bruselském nádraží vyzvednout známého, nakonec ale ujela 1 400 kilometrů, informoval chorvatský portál croatiantimes.com. Během jízdy dvakrát tankovala, způsobila menší nehodu a krátce spala v autě odstaveném u krajnice.

"Viděla jsem všechny možné dopravní značky. Nejdříve ve Francii, pak v Německu - v Cáchách, Kolíně nad Rýnem, Frankfurtu..." prohlásila. Dodala, že žádné pochybnosti neměla. "Byla jsem rozrušená a jen jsem držela nohu na plynu." Její syn mezitím doma zburcoval policii, protože neměl o matčině jízdě tušení. Policie prohledala její dům a chystala se vyhlásit po ní pátrání.

Žena však ještě předtím zavolala a vysvětlila, že ji navigace zavedla do Záhřebu. Policii a příbuzným později řekla, že nic podivného nezpozorovala až do chvíle, co "náhle přijela do Záhřebu a zjistila, že již není v Belgii".