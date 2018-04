Zmatek nad zmatek

Některá černobílá HPC končí

Na základě článku v americkém PC Weeku (autor Spencer F. Katt) se v diskusních skupinách objevily polemiky o budoucnosti černobílých HPC zařízení. Casio totiž jako třetí výrobce (po Sharpu a NECu) přerušil dodávky černobílého modelu A-20 do distribučních kanálů. Podobně byla ukončena výroba PPC Cassiopea E-10, která byla nahrazena modelem E-11. U obchodních řetězců, které prodávají přímo od výrobce (firmy Staples, Office Depot, Office Max, CompUSA, Computer City a Fry's) již nejsou modely A-20 a E-10 na skladě. Předpokládá se, že v ostatních typech distribučních kanálů je ještě množství těchto přístrojů, které budou za snížené ceny k dispozici pro předvánoční prodej. 60% až 80% Palm-Size PC se vrací zpět do obchodů

Dodavatelé PPC přístrojů v USA zaznamenali během září první vlnu vracení těchto přístrojů. Nejvíce nespokojených zákazníků pochází z řad nakupujících ve velkých obchodních domech. Ačkoli je tam možné přístroje zakoupit levněji, lidé nevědí, co vlastně kupují. Nejčastější důvody proč jsou PPC vracena: Windows CE není kompatibilní s normálními Windows, malý a nečitelný displej, nízká životnost baterií, přistroj nelze používat bez stolního PC. Tato zkušenost ukazuje, že používání PPC se silně váže na znalost počítačů a schopnost zacházet se systémem Windows. Problém s odstraňováním smazaných zpráv

Problém: Když mažu zprávy z pošlé pošty, objeví se hlášení: 'One or more items could not be deleted. They may be service items that can be permanently deleted only while you are connected to the service'. (Jedna nebo více položek nemohla být smazána. Jedná se o položky, které lze smazat pokud jste připojeni ke službě.)

Náš tip: Na HPC spusťte na Poštu a v menu zvolte Vytvořit/Volby. B dialogu, který se objeví, nastavte v záložce Smazat následující: Odstranit místní zprávy - Ručně, Odstranit ze serveru - Ihned. Pokud se hláška objeví, ignorujte ji, při příštím spojení se serverem budou zprávy smazány.