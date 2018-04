Zlomový vysouvák se hodil do gala – recenze Motorola RIZR Z10

Motorola již několik let dokazuje, že experimentování na poli designu mobilních telefonů jí není vůbec cizí. Již legendární jsou nejenom první žiletky (extrémně tenká véčka s leptanou klávesnicí), ale pověstná je také „brada“ u většiny véčkových přístrojů tohoto výrobce.

Na sklonku loňského roku si Motorola připsala další prvenství a to v podobě netradičního prohnutého telefonu, který rozhodně nebyl tak hloupý, jak by se dalo od takto stylového kousku očekávat.

Motorola RIZR Z10 je opět vybavena upraveným operačním systémem Symbian UIQ, který byl vidět už i u jejího předchůdce - modelu Z8. K tomu tento stříbrný elegán přidává fotoaparát, s nímž se už nemusí před konkurencí stydět. Zároveň za sebou táhne většinu nedostatků, které jsme odsuzovali na starším bratříčkovi.

Zkrátka Motorola Z10 má tak trochu svojí hlavu a kvůli doslova zlomové konstrukci budete muset trochu pohodlí obětovat.

Katalog mobilů:

Dnes recenzovaný přístroj a konkurenční dvojka manažerských Nokií (Nokia 6120 a E51), které na pohled rozhodně zaujmou.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika: Stylový vysouvací telefon s netradiční prohýbací konstrukcí překvapí lehce netradičním operačním systémem. Zamrzí o něco vyšší cena.

Vzhled a konstrukce – banány došly

Pokud mohla být Motorola Z8 díky prohnuté konstrukci se zeleno-žlutými prvky občas přirovnávána k banánu, u modelu Z10 by si to dovolil málokdo.Celochromové tělo se jen tak nevidí a už samo o sobě je jistou vstupenkou do vyšších tříd. Platí se za to však větší hmotností, která se zastavila na hodnotě 115 gramů. Přístroj navíc působí dosti robustně a v dámských rukou ho asi jen tak nespatříte.

Motorolu Z10 byste nejspíše na první pohled nerozeznali od běžného vysouvacího přístroje. Teprve poté co zapřete palce o gumovou opěrku pod displejem a vysunete klávesnici, čeká na vás malé překvapení. Celý displej se přikloní blíže k vám a telefon se prohne do úhlu, který se velmi blíží klasickým véčkům. Při hovoru tedy máte mikrofon blíže k ústům.

S kvalitou zpracování tohoto kloubu stejně jako s vysouvacím mechanismem jsme spokojeni. Obavy máme jedině o gumovou záslepku miniUSB konektoru, která buďto brzy sama upadne nebo jí ve zlosti sami utrhnete, protože špatně sedí na svém místě. Velmi vratký je kryt baterie, který však teoreticky nemusíte nikdy sundávat. Slot pro paměťové karty se totiž nachází na boku přístroje a SIM karta se netradičně ukládá pod plastovou krytku vedle fotoaparátu.

Klávesnice a ovládání – příště více lehkosti

Pod displejem se nachází klasická sestava dvou kontextových tlačítek, zeleného a červeného telefonu a samozřejmě čtyř směrné navigační tlačítko, které je tvořeno z drobných kružnic. Bohužel všechna tlačítka jsou přímo součástí těla přístroje a mají doslova nulový zdvih. Hodně tak pokaždé musíte zatlačit, abyste dostali odpovídající reakci.

Podobná situace nastává u alfanumerické klávesnice, kde je ještě užitná plocha zmenšena kvůli přítomnosti „brady“, kterou si mohla Motorola pro tentokrát odpustit. Tlačítka jsou velmi tuhá a spíše než bříško palce musíte používat nehet, což není v případě delších dámských nehtů v takto stísněném prostoru žádná výhra. Samotná klávesnice je mírně prohnutá a na každé tlačítko musíte zabrat v trochu jiném úhlu.

Jak již bylo zmíněno v úvodu, Motorola Z10 disponuje operačním systémem Symbian UIQ (přesněji Symbian 9.2 UIQ 3.2), známým především z komunikátorů Sony Ericsson. Operační systém byl však inovován, protože Motorola Z10 nedisponuje dotykovým displejem. Tím se docílilo toho, že samotné ovládání jakoby z oka vypadlo chytrým Nokiím Series 60. Jednotlivé položky menu lze libovolně přeskládat dle vašich individuálních požadavků a absolutní moc máte i nad pohotovostní obrazovkou.

Displej a výdrž baterie – přikloní se k vám

Hodnocení displeje dopadlo na výbornou. S rozlišením 320x240 pixelů podporou 16 milionů barev se řadí k těm nejlepším na našem trhu. Čitelnost na přímém slunečním světle je rovněž na velmi solidní úrovni. Naklonění displeje v tomto ohledu nehraje až tak velkou roli a spíše poslouží k tomu, že telefon můžete držet volněji v ruce a přesto bez problému číst zobrazované údaje.

S výdrží baterie už je to trochu horší a se zhruba třemi dny pohotovosti se řadí k běžnému průměru. To vše při zhruba patnácti minách volání, několika odeslaným SMS a dvěma hodinám poslechu hudby. Oproti jiným chytrým telefonům postrádá Motorola Z10 například Wi-Fi a GPS modul, které jsou v současné době asi největšími žrouty energie.

Telefonní seznam a zprávy – zlatý standard

Symbian UIQ (resp. jeho upravená verze) je už sama o sobě zárukou špičkové kvality telefonního seznamu, do něhož uložíte prakticky neomezené množství kontaktů. Rovněž k nim můžete přidat nepřeberné množství údajů. Osoby můžete třídit do jednotlivých skupin a odlišovat různými vyzváněními. Příkladná je synchronizace údajů se stolním počítačem.

Nezklamal ani editor SMS zpráv, který jasně ukazuje, do kolika zpráv bude text rozdělen a samozřejmě zobrazuje počet již napsaných znaků. Telefon jsme bohužel neměli k dispozici s českou lokalizací a tak můžeme pouze hádat, zda podobně jako ostatní přístroje S60 bude slovník T9 obsahovat diakritiku a zkracovat zprávy.

Emailový klient si poradí s protokoly SMTP, POP3 a IMAP4. Dokáže v pravidelných intervalech kontrolovat obsah stránky a stahovat buďto celé zprávy včetně příloh nebo pouze jejich hlavičky. Z datové výbavy chybí pouze podpora Wi-Fi, což jinými slovy znamená, že kromě EDGE se můžete těšit na 3G i HSDPA.

Organizační funkce – manažery nezklame

Motorola Z10 nabízí kalendář se třemi náhledy (denní/týdenní/měsíční) a čtyřmi druhy událostí. Určitě se bude hodit i opakovaný budík, který vás může tahat z postele v určité dny v týdnu. Motorola Z10 nepostrádá ani jednoduché poznámky, seznam úkolů a několik dalších podpůrných funkcí. Ostatně díky otevřenému operačními systému můžete dohrát aplikace určené pro chytré telefony S60 3rd.

Telefon můžete propojit s počítačem mimo jiné pomocí miniUSB konektoru přes USB Mass Storage. 90MB vnitřní paměti lze teoreticky rozšířit až na hodnotu 32GB díky podpoře microSDHC. Bohužel zatím takto velké karty nejsou ještě dostupné.

Multimediální monstrum

Motorola už v době příchodu modelu Z8 na trh přišla s reklamním heslem „Multimedia Monster“, ale až teprve u Motoroly Z10 můžeme říci, že se jedná o výstižné motto. MP3 přehrávač s možností třídit skladby podle interpretů, názvu sklady či žánru, již málokoho překvapí. A to ani když přidáte ekvalizér či podporu volitelných vzhledů. Jedinou vadou na kráse je chybějící FM rádio.

Daleko zajímavější je fotoaparát, který dostal do vínku více než tři megapixely, což je v historii Motoroly prozatím nejvyšší hodnota. Oproti modelu Z8 přibylo automatické ostření a snímky vypadají rázem o poznání lépe. Zároveň potěší i přítomnost přisvětlovací diody. I přesto má však Motorola co dohánět a při srovnání s konkurencí zůstávají snímky v mezích průměru především co se týče ostrosti. Z10 nabízí i pestrou paletu doplňkových funkcí pro úpravu multimédií, o nichž jsme se podrobněji rozepsali již dříve v samostatném článku.

Závěr – svérázný elegán