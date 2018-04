Zloději mobilů ztrácejí kšefty

S novým modelem mobilního telefonu, který koupil patnáctiletému synovi k loňským Vánocům, už se dávno v duchu rozloučil. Už dva týdny po svátcích totiž chlapci přístroj ukradl zloděj ze sportovní šatny během tréninku. O to větší překvapení zažil sedmatřicetiletý muž z Olomouce minulý týden, když se ozvali policisté a telefon mu vrátili.

Jen na Olomoucku přitom loni zloději ukradli skoro tisíc mobilů. Letos je zatím číslo o něco nižší. „Do dnešního dne máme nahlášeno 321 případů, kdy lidé přišli o mobilní telefon. Jde o všechny zmizelé telefony, tedy i ty, které pachatel vzal třeba během vloupání do bytu, ale i při kapesní krádeži nebo vykradení auta,“ řekla mluvčí olomoucké policie Jitka Dolejšová.

Osvědčilo se blokování, míní odborníci. Za faktem, že zmizelých mobilů ubývá, stojí podle odborníků mimo jiné i nová služba, kterou policie zavedla loni v říjnu. Okradený člověk může svůj telefon nechat přímo na stanici zablokovat. Stačí znát jeho výrobní číslo známé jako IMEI a předložením dokladu (například účtenky, faktury, krabice nebo záručního listu s výrobním číslem) prokázat, že přístroj byl opravdu jeho.

„Blokování podle mě na zloděje zabralo,“ řekl nedávno MF DNES Daniel Dlouhý, specialista z firmy Mobilpohotovost.



Po úplném zablokování přístroje (nikoliv pouze odstavení SIM karty u operátora) je totiž mobil zloději k ničemu, protože nefunkční telefon nemá šanci prodat ani v bazaru či zastavárně, kde jinak kradené přístroje běžně končí. Pokud by podle ideálního scénáře nechal ukradený mobil takhle „odstřihnout“ každý člověk, kterému se ztratí, zloději by přišli o dosud výhodný byznys a podle plánů ministerstva vnitra by časem krádeží výrazně ubylo.



Například patnáctiletého chlapce z Olomouce a deset jeho kamarádů ze sportovního klubu zloděj připravil o telefony v polovině ledna. Dnes už je někteří z nich mají zpět. „Synovi a jeho spoluhráčům z basketbalového týmu vzal mobilní telefony zloděj, který se jim vloupal do šatny během tréninku. Protože šlo o dražší přístroj, krádež jsme šli ohlásit na policii,“ popsal otec okradeného chlapce.

Po pěti měsících má telefon zpátky „Přístupem policistů na stanici v Sokolské ulici jsem byl opravdu mile překvapený. Chovali se skvěle, policista se nám trpělivě věnoval, všechno nám vysvětlil a hned nám nabídl, že telefon může okamžitě nechat zablokovat,“ dodal.



První náznak, že by přece jen dražší přístroj nemusel být navždy ztracený, přišel po třech týdnech. „Tehdy policisté vrátili telefon jednomu ze synových spoluhráčů, prý ho objevili někde v Ostravě, kde podle nich ukradené telefony často končí. Pak se ale dlouho nic nedělo a tak jsme si už mysleli, že je konec a policisté už se tomu dál nevěnují. Před dvěma týdny nám ale přišel dopis, že má syn přijít na policii. Přišel tam a policista mu telefon vrátil,“ řekl muž z Olomouce. „Nevěřil bych, že by mohli telefon najít ještě po takové době, ale odvedli dobrou práci,“ dodal.



Policisté mimo jiné právě kvůli hledání kradených telefonů například pravidelně prohledávají zboží nabízené v bazarech a zastavárnách. Na internetových stránkách ministerstva vnitra také funguje databáze ( Policisté mimo jiné právě kvůli hledání kradených telefonů například pravidelně prohledávají zboží nabízené v bazarech a zastavárnách. Na internetových stránkách ministerstva vnitra také funguje databáze ( www.mvcr.cz/mobily ), ve které si každý může podle čísla IMEI ověřit, jestli koupený telefon není na „černé listině“ - tedy jestli někdo neohlásil jeho krádež. Úplné blokování mobilních telefonů zatím kromě Česka funguje v rámci Evropské unie pouze ve Velké Británii a Francii.

Co dělat, dyž přijdete o telefon?