Zloději mobilů mají novou zbraň - speciálně vycvičené psy!

Zloději přišli na nový originální způsob, jak krást mobilní telefony. Za tímto účelem si nechají vycvičit (či vlastními silami vycvičí) psa, který poté s vidinou pamlsku jako odměny začne loupit za ně.

Takový případ řeší například policie z čínského města Guangzhou, kde je bílý pes jedním z nejhledanějších zločinců ve městě. Podobné případy jsou ale známy i z jiných částí světa, jako z Los Angelského Beverly Hills, kde speciálně vycvičený pes kradl i šperky.

Nejdřív si hrál a pak utekl...s mým mobilem

Poškozeným byl tentokrát pan Huang žijící ve čtvrti Panyu čínského města Guangzou. Dle jeho vyprávění našel ve svém domě jednoho rána bílého psa. Zprvu se ani nezajímal o to, kde se pes v jeho obydlí vzal, jelikož si s ním zaujatě hrála jeho dcera.

Poté, co položil svůj mobilní telefon na stůl, nad tím přemýšlet již ani nemusel. "Ten pes vzal telefon do tlamy a v okamžiku byl pryč," vypráví Huang. Jelikož mu to bylo podezřelé, šel celou věc nahlásit na policii. Tam se dověděl, že zprvu neškodný mírumilovný pes patří mezi nejhledanější zločince ve městě.

Podle policie byl pes speciálně trénovaný pro loupení mobilních telefonů a zdaleka nešlo o první případ. "Majitel psa si již přišel na nemalý peníz. Evidujeme již desítky případů. Domníváme se však, že jich bude více, jelikož mnozí lidé krádež nenahlásí," uvedla mluvčí tamní okresní policie.

Je to vůbec možné?

Na to, zda je vůbec možné psa za tímto účelem vycvičit, jsme se ptali paní Martiny Vaškebové z brněnské Psí školy "Na Ostrově". "Vynalézavost zlodějů je neuvěřitelná. Určitě to možné je," říká. "Osobně mě nepřekvapuje, že pes je schopný ukrást a odnést mobil," dodává.

Dle ní totiž nejde o žádný těžký výcvikový oříšek. "V podstatě to vždy funguje na principu: Když mi podáš to co chci, dostaneš za to odměnu," vysvětluje Vaškebová to, jak pes rozliší mobilní telefon například od dálkového ovladače. "Odměna ovšem nemusí být vždy jen nějaký pamlsek, ale třeba i hra se psem," upřesňuje.

Odborníci se však shodují na jednom - takový pes musel projít speciálním výcvikem, případně jeho majitel musí mít příslušné zkušenosti s výcvikem psů. Policie by tak neměla mít velký problém viníka dohledat a potrestat. Zas tolik jich ve městě nebude.