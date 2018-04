Co je to za krám? Znechucený zloděj vrátil okradenému mobil

"Co to do p....e je?" podivil se zloděj, když mu Kevin podal svůj mobil. Zloděj pravděpodobně očekával nějaký moderní smartphone, který by mohl zpeněžit. Jenže Kevin používá staré véčko, podle jeho slov starší model s operačním systémem Windows.

Přestože nejdřív zloděj Kevinovi a jeho kamarádovi vyhrožoval zbraní, tak uloupený mobil ho natolik znechutil, že ho oloupenému podal zpět.

Kevin Cook, zaměstnanec newyorského sportovního klubu, řekl deníku New York Times, že ho to nakonec pobavilo: "Myslím, že mu bylo jasné, že za tento mobil nikde nic nedostane."

Podle deníku se oběma zlodějům podařilo před příchodem policistů uniknout. Byla to letošní třináctá loupež ve známém parku, což je stejný počet loupeží jako za loňský rok.

Pokud mělo Kevinovo véčko opravdu operační systém Windows, tak to byl pravděpodobně letitý model HTC Star Trek. Ten přišel na trh v roce 2006 a používal starší operační systém Windows Mobile 5.0 (více zde). Někde se tento model prodával pod označením Qtek 8500 (dobová recenze zde). Z dnešního pohledu je to docela zajímavý retro kousek.

QTek 8500

Novější véčkový smartphone s operačním systémem Windows jsme nenašli, rozhodně nikoliv s operačním systémem Windows Mobile 6 a novějším a s novými Windows Phone taktéž žádné véčko neexistovalo. Pokud jsme nějaký model přehlédli, napište do diskuse pod článkem.