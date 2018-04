Zloděj křičí "CHYŤTE ZLODĚJE!!!"

Toto vyjádření k nám dorazilo jako rekace na článek zveřejněný u nás pod titulkem Nemůžete si zaregistrovat doménu, protože už existuje? Ukradněte si ji Vyjádření druhé strany přetiskujeme, aby si každý mohl udělat obrázek - předpokládám, že soudný člověk nepotřebuje komentář. Tímto považuji celou věc ze strany Mobil serveru za vyřízenou a nedočkáme-li se zajímavého překvapení, nehodláme se k celé causse dále vracet dalšími doplňujícími vyjádřeními. Redakce Mobil serveru.

V průběhu letošního roku pan Jaromír Zachata pro nás dodal mikrovlnnou trasu Brno-Blansko a současně nakonfiguroval náš Cisco router a server ns.renegade.cz. Za tyto práce dostal řádně a v hotovosti zaplaceno cca 80.000,- Kč. Tato suma je pouze za jeho práci na našem zařízení, kromě jeho vlastního rabatu na celé dodávce. Součástí jeho prací byla i registrace domény blansko.net, pro naši novou společnost, kterou však zaregistroval u společnosti Internic na v té době neexistující firmu Intellectronics, Ltd.

Záhy jsme ovšem zjistili, že pan Zachata takový odborník jak sám o sobě prohlašuje není, k tomuto názoru nás dovedly neustálé provozní problémy našeho zařízení, které už odstranil opravdový expert pan Robert Hanzlík. Pan Zachata po zjištění, že pro nás pracuje někdo jiný a že dojná kráva z nás už není a nebude, nás začal vydírat a požadoval nejprve 100.000,- Kč za provizi z prodeje hardware, což jsme odmítli. Nelze chtít od zákazníka, kterým jsme v té době byli, provizi ze zařízení, které nám dodal za ceny, jež bychom dostali sami i bez statutu dealera.

Po tomto odmítnutí suše prohlásil, cituji " No tak to napíšu na něco jiného". Následovalo jednání, při kterém jsme dospěli k výše uvedené cifře 80.000,- Kč bez DPH, kterou už dostal. Nejedná se tedy o peníze za odvedenou práci, ale o zisk jaksi "navíc", protože pan Zachata v té době byl ve finančních problémech a chtěl si je na nás zahojit. Po vyprchání naší důvěry v pana Zachatu jsme začali požadovat přepis naší vlastní domény blansko.net, jejíž zřízení mu bylo také zaplaceno, na nás. Pan Zachata toto odmítl, s tím, že nám ji prodá za 100.000,- Kč, což je sprosté vydírání a defacto krádež domény blansko.net. Soudný člověk si jistě uvědomí, nač by asi doména blansko.net panu Zachatovi v Tachově, což vyvrací jeho tvrzení, že tuto doménu registroval pro sebe.

Shrnutí: Doména blansko.net byla panu Zachatovi zaplacena a on přesto požadoval 100.000,- Kč za její přepis na nás. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni "vzít zákon do vlastních rukou" a i když ne čistým způsobem dostat svoji zaplacenou doménu blansko.net zpět. Tímto se zároveň omlouváme správci domény.cz ing. Orságovi za zneužití jeho důvěry při našem podvodném odklonění pošty pro doménu intell.cz. Tvrzení pana Zachaty, že mu nechodila žádná pošta není pravda, zůstávala u nás pouze pošta z Internicu. Pokud tvrdí opak, buďto vědomě lže anebo jako odborník opravdu není na takové výši jak o sobě tvrdí, což tímto dokazuje.

Křivánek Kamil, správce uzlu Renegade.cz

Pokorný Radek, obchodní manažer