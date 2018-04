Velel gangu, který loupil v prodejnách operátorů. Odsoudili ho na 57 let

Podle vyšetřovatelů byl Curtis hlavou gangu lupičů, Kromě plánování loupeží tipoval konkrétní cíle a pro své kumpány měl obstarávat také zbraně. Mimo to se měl i přímo podílet na prodeji uloupeného zboží, informoval portál Daily Herald. Způsobená škoda přitom nebyla vůbec malá, například při loupežném přepadení prodejny operátora AT&T na chicagském předměstí Norridge 19. března 2013 si lupiči odnesli zhruba sto telefonů a tabletů v hodnotě přibližně 54 tisíc dolarů (téměř 1,4 milionu korun).

Curtis byl ovšem zatčen až o téměř tři čtvrtě roku později, a to při dalším přepadení. V sobotu 14. prosince 2013 totiž policie obdržela hlášení o loupežném přepadení prodejny T-Mobilu na chicagském předměstí Woodridge. Společně s Curtisem tehdy na parkovišti policisté zadrželi také jednoho z kumpánů, dvěma lupičům se ovšem podařilo uprchnout.

Kromě výše uvedených se měl Curtis podílet i na přepadeních, k nimž došlo v únoru 2013 v addisonské prodejně Sprintu a v dubnu téhož roku, kdy byla přepadena prodejna T-Mobilu v Deerfieldu. Scénář všech těchto přepadení se shodoval: dva maskovaní lupiči po vniknutí do prodejny vyhrožovali zbraní, všechny přítomné přiměli lehnout na podlahu či je zahnali do zadní části obchodu, od zaměstnanců si vynutili otevření skladu se zbožím, které naskládali do velkých sportovních tašek, a prodejnu poté opustili zadním vchodem.

Během vyšetřování se k účasti na loupežích přiznalo dalších sedm osob. Curtisův kumpán, kterého policie zatkla společně s ním, se pak měl podílet také na únorovém přepadení obchodu v La Porte v Indianě. Jednoho z podezřelých pak chicagští policisté, kteří jej chtěli předvést na stanici, zastřelili, když na ně najížděl autem.

Porota uznala Curtise vinným již loni, a to v jednom bodě ze spiknutí s cílem spáchat loupež, ve třech bodech z přepadení, v jednom bodě z držení střelné zbraně a ve třech z trestného činu násilí za použití zbraně. Ve čtvrtek 30. března pak soudce Charles P. Kocoras u federálního soudu v Chicagu odsoudil Curtise k celkem 57 rokům vězení. Ve federální věznici bude muset strávit minimálně 85 procent trestu, tedy téměř 48 a půl roku.