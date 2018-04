Zločinci si už ve věznicích nezavolají

Rušičku, díky které vězni nechytnou žádný signál, pošle do věznice Generální ředitelství Vězeňské služby. "Ještě letos chceme zakoupit dva tyto moderní přístroje a uvažuje se, že je dostanou věznice Nové Sedlo a Stráž pod Ralskem.

Chceme jimi totiž nejprve vybavit věznice s přísnějším režimem a odděleními pro nebezpečné zločince. Tomu například Stráž pod Ralskem odpovídá," řekla Lenka Smutná, mluvčí generálního ředitelství Vězeňské služby.

O rušičkách a věznicích, které je dostanou, se má podle ní definitivně rozhodnout už příští týden. "Jisté je zatím jen to, že postupně jimi chceme vybavit všechny věznice," vysvětlila Smutná.

Věznici ve Stráži pod Ralskem by se rušička hodila. Měli už několik případů, kdy se vězni pokusili mobily do svých cel propašovat. "Jeden si například upravil pracovní botu tak, že ji nejdříve téměř rozpáral a vydlabal a mobil se mu pak vešel do boty," řekl ředitel věznice František Vach.

"Mobily se u nás pašovaly také v plechovce od hovězí konzervy, vyztužené molitanem a cukrem. Největší kuriozitou bylo, že jeden odsouzený se pokusil pronést mobil v tělní dutině," dodal František Vach.

Dozorci ve Stráži pod Ralskem mají na odhalování mobilů k dispozici zatím detekční rám, ruční detektory a rentgen. "A také signalizační přístroj, který zjistí činnost mobilního telefonu. Neukáže ale směr ani signál," objasnil ředitel věznice.

Rušičky už v dubnu začalo ministerstvo spravedlnosti společně s vězeňskou službou testovat v Příbrami. Propašované mobily totiž vězni často používají k ovlivňování svědků a nebo k přípravám útěků. Podle ČTÚ je však používání rušiček ilegální. - více zde